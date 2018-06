Der Plan geht nicht auf: Die Europäische Zentralbank (EZB) legt ein Programm auf, mit dem sich Banken noch billiger und über noch längere Zeit Milliardenbeträge ausleihen können. Alles, damit sie endlich mehr Kredite an die Unternehmen vergeben. Nur spielen die Banken nicht so recht mit. Die EZB wartet deshalb mit einem neuen Plan auf: Von Oktober an will sie verbriefte Kreditforderungen von Banken aufkaufen, in der Hoffnung, sie so zur Kreditvergabe zu bewegen. Außerdem will sie auf diese Weise Geld in die Märkte pumpen, um der Gefahr sinkender Preise zu begegnen. Diese aktive Politik einer Notenbank wird als Quantitative Easing (QE) bezeichnet, zu Deutsch: Quantitative Lockerung.

Die Analysten der großen Banken sind skeptisch, ob das Vorhaben von EZB-Präsident Mario Draghi gelingt. "Man kann nicht davon ausgehen, dass selbst diese neuen Maßnahmen letztlich ausreichen werden", heißt es in einer Analyse der Deutschen Bank. Auch Goldman Sachs ist skeptisch, ob die geplante Notfallpolitik der EZB ähnliche Wirkung entfaltet wie in den USA oder in England. "Die Auswirkungen auf den Anleihemarkt und auf das Wachstum werden für Europa geringer sein, als dies damals in den USA oder England zu beobachten war", warnt die Bank.

Warum aber gelingt es der EZB nicht, anders als den Amerikanern und den Briten, mit einer expansiven Geldpolitik das Wachstum zu treiben? Die Antwort ist: schlechtes Timing. Die US-Notenbank und die Bank von England griffen auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ein, als die Märkte zusammengebrochen waren und Geld nur extrem teuer zu beschaffen war. Die Ankündigung, dass die Notenbanken als Käufer von Staatsanleihen auftreten würden, beruhigte die Märkte, sie schätzten deren Risiko geringer ein, und damit fielen auch die Zinsen, die Staaten bezahlen mussten. Das half der Wirtschaft auch insgesamt, weil Anleiherenditen als Richtschnur für Kreditkonditionen gelten.

"Wir haben heute eine ganz andere Situation", sagt Dirk Schumacher, Chefvolkswirt von Goldman Sachs in Deutschland. "Die EZB war bereits sehr erfolgreich damit, die Zinsen zu senken und die Finanzierungskonditionen zu erleichtern." Seit dem Schwur von Draghi im Sommer 2012, den Euro zu retten, koste es, was es wolle, hat sich die Panik an den Märkten gelegt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die neuen Maßnahmen der EZB nun weniger Wirkung entfalten dürften. "Dieses Programm wird meines Erachtens das Wachstum nicht sonderlich stützen und auch die Inflation nicht viel steigen lassen", sagt Schumacher.

Auch die Reaktion an den Aktienmärkten wird eine andere sein: Als die amerikanische und die britische Notenbank frisches Geld in die Märkte pumpten, waren die Aktienkurse im Zuge der Finanzkrise tief gefallen. Viele Investoren investierten das frische Geld, sodass die Kurse sich erholten. Heute aber nähert sich der deutsche Aktienindex ohnehin einem Rekordstand an.

Die EZB habe in der jüngsten Finanzkrise 2009 vieles richtig gemacht, schreibt Goldman Sachs: Sie habe schnell reagiert, die Zinsen gesenkt, den Banken billig Geld geliehen, strauchelnde Euroländer gestützt und den Euro gerettet. Die Währungsunion brauchte "nur" vier Jahre, bis der massive Immobilienboom in Irland abgebaut und bereinigt war, in Japan dauerte die Erholung nach ähnlichen Problemen 14 Jahre.

Doch nun stößt die EZB-Politik an Grenzen. Um die Konjunktur anzukurbeln, sagt Chefvolkswirt Schumacher, würde Fiskalpolitik derzeit deutlich mehr bewirken als Geldpolitik. Deutschland habe durchaus Spielraum, die inländische Nachfrage durch Steuersenkungen oder staatliche Ausgaben anzuregen und mit dem Wachstum dann auch dem Rest der Eurozone unter die Arme zu greifen. Dies freilich hört man in der Regierung in Berlin nicht gern.