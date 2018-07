Die Freude an der Kleinstaaterei nimmt zu. Auch wenn die Schotten in letzter Minute davor zurückschreckten, den Weg in eine vielleicht doch eher kalte und zugige Unabhängigkeit zu wählen (kalt und zugig trotz der berühmten Wollpullover), erscheint die Möglichkeit den Katalanen weiterhin verlockend. Auch sie fühlen sich als Opfer einer Monarchie, die über historisch gewachsene Sonderbarkeiten ungerührt hinwegsieht. Die Sprache, die Tortilla, die Zwiebel! Viele Europäer vergessen, dass die Zwiebel keineswegs allen Regionen mit gleichem Recht gehört. "Die Zwiebel ist die Königin der katalanischen Küche", lautet ein Sprichwort in Barcelona. Wo gibt es solch ein Sprichwort sonst noch? Sagt man etwa, die Zwiebel sei die Königin der madrilenischen Küche? Oder gar der Berliner Küche? Obwohl man sehr stark diesen Verdacht haben könnte; jedenfalls wenn man ein volkstümliches Berliner Mietshaus bewohnt. Wilhelm Busch dichtete seinerzeit: "Die Zwiebel ist der Juden Speise / Das Zebra trifft man stellenweise", aber einmal abgesehen davon, dass Wilhelm Busch den Antisemitismus seiner Epoche teilte, spricht aus seinem Vers vollständige Ratlosigkeit in der Frage, ob das Zebra womöglich in katalanischen Zoos nicht nur stellenweise, sondern gehäuft anzutreffen sei. Wir wissen es übrigens auch nicht, woran sich die Wirksamkeit der spanischen Propaganda erkennen lässt, die vor der Weltöffentlichkeit bis heute den wahren Identitätskern der Katalanen verbirgt. Indes muss vor allzu rücksichtslosem Häuten der Zwiebel auch gewarnt werden; bei Günter Grass führte es bekanntermaßen bis zum Eingeständnis einer jugendlichen Zugehörigkeit zur Waffen-SS. Im Falle von Katalonien müsste man bei fortgesetztem Schälprozess eher einen weiteren Regionalzerfall befürchten, denn auch diese Provinz ist erst durch Zusammenlegung entstanden: Es war Wilfried der Haarige (nomen est omen!), der im 9. Jahrhundert die Grafschaften Urgell, Cerdanya, Barcelona und Girona zur Grafschaft Barcelona zusammenführte. Was spräche dagegen, wenn Girona sich jetzt wieder lossagte, indem es alle Verantwortung für die Zwiebelküche den Barcelonern zuwiese und sich auf ein Sprichwort beriefe, nach dem das Zebra der König der Küche Gironas sei? In Berlin könnte man darauf nur erwidern, dass dort lediglich das Zebrafell als König unter den Polstermaterialien für Autositze bekannt sei, und das auch nur bei Zuhältern, die bekanntlich in der Nationalitätenpolitik wenig mitzureden haben.

