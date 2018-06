Bei manchen Träumen weiß man nach dem Aufwachen nicht mehr, ob es ein etwas schräger, lustiger Traum war oder doch eher ein Albtraum. Gern hätte man diese ambivalenten Träume noch ein wenig länger geträumt, um schlau aus ihnen zu werden. Einige der schönsten Kunstwerke wirken auf ganz ähnliche Weise, man mag seine Augen nicht mehr von ihnen lösen, weil man ihre Tendenz und Stimmung nicht vollständig ergründen kann. Ein schönes Beispiel dafür ist das Gemälde Der Narrenhandel, das am 21. Oktober im Wiener Auktionshaus Dorotheum versteigert wird (unterer Schätzpreis: 900 000 Euro). Die Experten haben es Frans Verbeeck zugeschrieben, einem Künstler aus einer Malerfamilie, die im 16. Jahrhundert im flämischen Mecheln arbeitete. Es sind nicht viele Gemälde der Verbeecks erhalten, denn in Mecheln malte man damals mit leicht vergänglichen Wasserfarben.

Umso erstaunlicher diese 135 mal 188 Zentimeter große, mit Ölfarben bemalte Leinwand, die irgendwo zwischen den Gemälden von Hieronymus Bosch und der Brueghel-Familie angesiedelt ist. Hier wimmelt es nur so von Figuren, es sind sicherlich mehr als hundert: In einer Landschaft sieht man Menschen mit kleinen Männchen hantieren. Die winzigen Figuren tragen meist eine Narrenkappe, sie tollen herum – und es wird ein reger Handel mit ihnen betrieben. Da tanzen sie in einem Reigen mit den großen Menschen, trinken aus der entblößten Brust einer Frau, werden auf Waagen gewogen und in Säcke gestopft. Bei jedem Blick entdeckt man eine neue Szene, neue Anspielungen und grobe Scherze, und nicht wenige wirken bedrohlich: Da versohlt ein Händler einem Narren den Hintern (den der Maler nur mit einem durchsichtigen Schleier abgedeckt hat), da frisst eine Katze ein Männlein auf, und ein Narr hämmert einem Krämer ein blutiges Loch in die Stirn. Man würde sich dieses Gemälde nicht unbedingt ins Schlafzimmer hängen. Anschauen aber will man es oft und lange, immer wieder.