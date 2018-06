wurde 1956 in Eisenhüttenstadt (damals noch Stalinstadt) als Hans-Holger Friedrich geboren. An der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin machte er eine Ausbildung zum Puppenspieler. Liechtenstein ist Schauspieler, Performer, Musiker und Entertainer. Er war der Hauptdarsteller im Musikvideo Supergeilder Gruppe Der Tourist, aus der Edeka Anfang des Jahres eine virale Werbekampagne entwickelte, die Liechtenstein auf einen Schlag berühmt machte. Diesen Sommer kam seine CD Bad Gastein heraus. Kommende Woche erscheint sein Buch unter dem Titel Selfie Man – #DerTagistdeinFreund bei Blumenbar/Aufbau Verlag (176 S., 9,99 €).