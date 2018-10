Der Name ist gut, wenn auch nicht neu: Funky Fish nennt sich schon eine international aktive Partnerbörse für Christen. Darum geht es in The Funky Fish allerdings nicht. Das Lokal beim Rathausmarkt hat sich auf den britischen Snack Fish ’n’ Chips spezialisiert. Mit seinem zackenbarschigen Logo und dem Anstrich in Eierschale und Grün macht es durchaus etwas her. Zugleich findet man genug Reverenzen an jene Art Imbissstube, die der Brite chippie nennt: die unablässig Sport übertragenden zwei Fernseher, die Flaschen der martialisch braunen HP Sauce an jedem Tisch. Und natürlich das Menü. Es gibt Tee und Cider, es gibt lob’s course, eine britische Spielart des Labskaus. Es gibt sogar frittierte Mars-Riegel. Die schmeckten super, beteuert ein Gast, der einzige im Moment.

Der Chef kommt aus der Küche und entschuldigt sich erst einmal freundlich: Stromausfall, mit dem Essen dauere es noch eine Viertelstunde. Das ist Mark Schoen, geboren in England, aufgewachsen in Deutschland und bis vor Kurzem noch Manager bei einer Lufthansa-Tochter.

Der eigene Imbiss ist als Aussteigertraum in der Stadt gerade beliebt; man denke an die Curry Queen in Eppendorf oder den pseudovietnamesischen Baguetteladen Nanamai an der Uni. Aber wie das so mit Träumen ist: Oft träumt man sie allein. Drei Köche, sagt Schoen, seien ihm schon abgesprungen, der erste am Eröffnungstag vor vier Wochen. Darum steht er selbst an der Fritteuse, und da steht er gut. Sein Backfisch ist dünn und kross paniert und hinterlässt keine Ölpfütze auf dem Teller. Verwendet wird nur Kabeljau, der mit seinem saftigen Fleisch für diese Zubereitung taugt.

So ein Filet bildet den Mittelpunkt der meisten Gerichte. Beim "Lob’s Course" liegt es auf einem quietschsauren Gemisch aus Roter Bete, Gurke und gekochtem Ei, beim "Hot Fish" auf einer Art Ratatouille, dem der Kontrast von Oliven und Chili nicht sonderlich gut bekommt. Besser, man hält sich an den Klassiker mit achtbaren, wenn auch salzarmen Fritten und hausgemachter Sauce Tartare. Hier schmeckt sogar der Erbsbrei, der als Alibi-Gemüse nun einmal dabei sein muss.

Dazu vielleicht ein Glas vom Hauswein; auf den ist der Chef stolz. Warum er so perlt? "Wir haben Ihnen versehentlich Prosecco eingeschenkt." Woraufhin er versehentlich zwar den richtigen Wein, aber nur die Hälfte der später berechneten Menge bringt. Nicht schlimm – so was passiert, wenn ein Team noch nicht eingespielt ist. Man nimmt auch gern hin, dass von der kurzen Karte bis jetzt nur das Hauptprogramm angeboten wird. Im Oktober, wenn Koch Nummer vier seinen Dienst antritt, soll es auch Pizza geben – mit Matjes als Belag. Die Frage, was daran englisch sei, bringt Schoen nicht aus der Ruhe: "Das ist die Funky-Komponente."

Am Konzept zweifeln lässt allein, was schließlich auf der Rechnung steht: 14 Euro für einen Imbiss und ein Getränk! Schon wahr, die trendigen Gourmet-Chippies in London oder Glasgow verlangen noch mehr. Wahr ist aber auch, dass manches Nationalgericht mit gutem Grund niemals die Welt erobert.

The Funky Fish, Große Bäckerstraße 8, Altstadt. Tel. 30 73 53 26, www.thefunkyfish.de. Geöffnet montags bis samstags von 11–22 Uhr. Hauptgerichte um 8 €