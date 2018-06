Ich kam abends die U-Bahn-Rolltreppe hoch, die Gedanken ganz woanders, und dann pinkelt da einer in den Vorraum. Meine ersten Gefühle waren: Ekel und Wut. Ich hatte mich immer gefragt, wer so etwas macht. Jetzt stand die Antwort vor mir. So überlegte ich nicht wirklich, ob ich den Halbwüchsigen ignorieren sollte. Sein Verhalten widerte mich an. Ich fühlte mich aufgerufen einzugreifen, als Bürger, dem es nicht egal ist, wie mit Gemeineigentum umgegangen wird.

Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagte. "Ey, geht’s noch?" vielleicht und dann so was wie: "Kannst du nicht da draußen pinkeln?" Ich zeigte auf den Baum vor dem Eingang. Der junge Mann ging sofort auf mich los. Ich hatte mein Fahrrad dabei, was meine Beweglichkeit einschränkte. Seine Zunge war schwer, er rief nach seinen Kumpels; jetzt sah ich ihre Schatten draußen. Mir wurde mulmig. Mochte ich die gerechte Sache vertreten und ein Zweimetermann sein: Gegen fünf, sechs Halbstarke hätte ich keine Chance. Ich sah schon ihre Fäuste fliegen und meine Brille zersplittern – um Himmels willen, wo war ich hier hineingeraten?

In diesem Moment kam ein Mann die Rolltreppe hoch. Er hatte die Szene beobachtet und mischte sich ein. Es gab ein kurzes Durcheinander. Ich sprang auf mein Rad und sprintete davon.

Das geschah vor einigen Wochen an der Haltestelle Lutterothstraße, Ausgang Hagenbeckstraße. Von der Begebenheit erzählte ich Freunden, die sie achselzuckend zur Kenntnis nahmen. Pinkeln in der Öffentlichkeit ist grässlich, Eingreifen riskant. Was soll man machen?

Dann gab es diesen Zwischenfall in der Kleinen Konditorei am Langenfelder Damm, nicht weit weg von der Lutterothstraße. Am Feiertag beim Brötchenholen eine lange Schlange. Einer drängelt sich vor, viele murren. Jemand ruft: "Hinten anstellen!" Da zieht der Drängler ein Messer hervor und sticht dem, der ihn zurechtgewiesen hat, ins Gesicht. Der Angreifer flieht, von Kunden verfolgt; bald schnappt ihn die Polizei. Der Angegriffene kommt blutend ins Krankenhaus, Operation.

Täter und Opfer sind Mitte dreißig und Mitte vierzig, zwei erwachsene Männer, die beide nur Brötchen holen wollten.

Brötchen holen wollte auch ein junger Mann in der Osterstraße. Mit einem Freund steht er morgens um fünf vor der Haspa, um nach einer Nacht auf dem Kiez erst mal Geld abzuheben. Sie unterhalten sich laut; ein Nachbar, Mitte fünfzig, fühlt sich in seinem Schlaf gestört. "Sie waren aggressiv, traten immer wieder gegen einen Ascheimer und eine Tür", erzählt er später der Bild-Zeitung. "Ich traute mich nicht, aus dem Fenster zu rufen, dann hätten sie mein Gesicht gesehen." So öffnete er das Fenster nur einen Spalt, schob den Lauf seines Luftgewehrs hindurch und schoss. Der junge Mann schildert das später so: "Plötzlich hatte ich etwas am Hals, griff danach, und überall war Blut!"

Eine leichte Verletzung der Regeln, die zu grober Regelverletzung führt

Um den Schlaf des Schützen war es nun endgültig geschehen, gleich kam die Polizei. Ob er hinter Gittern ruhigere Nächte haben wird?

Auch hier eine banale Situation, verständliche Wünsche, eine leichte Verletzung der Regeln, die zu grober Regelverletzung führt, und schon fließt Blut.

Bei der Polizei in Eimsbüttel ist man alarmiert, als ich um einen Gesprächstermin bitte. "Wollen Sie das Viertel skandalisieren?" Nein, will ich nicht. Nur mal über Gewalt im Alltag reden.

Der oberste Polizist Eimsbüttels, Enno Treumann, hat sein Büro auf dem Revier in der Troplowitzstraße. Er ist ein groß gewachsener Mann in den besten Jahren, ein zupackender Typ. "Gewalt ist in Eimsbüttel die Ausnahme", sagt er, im Mittel gebe es ein bis zwei Körperverletzungen am Tag. Nicht schön, aber auch nicht viel – bei 300.000 Einwohnern, das sind mehr, als Kiel hat. "Eimsbüttel ist eine sichere Region. Dass sich auf der Straße zwei Autofahrer anbrüllen, das passiert", sagt Treumann. "Aber dass die zwei aussteigen und sich prügeln, geschieht eher selten." Will sagen: Die Aggressivität ist da, aber sie kommt nicht zum Ausbruch. Wenn doch, sind die Taten natürlich Gesprächsstoff, auch weit über die Stadt hinaus. Treumann stutzt bisweilen selber bei der morgendlichen Bild-Lektüre. "Schon wieder ein Mord!" Dann liest er nach, wo das war, und dann war es in München.