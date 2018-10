Der Termin war heikel für Hannelore Kraft, doch in so einem Fall hilft die Besinnung auf gute alte Traditionen. Also zog sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin einen Bergmannskittel über, schwarz mit goldenen Knöpfen, und fuhr nach Ahlsdorf ins Mansfelder Land, wohin sie ihr SPD-Parteifreund Jens Bullerjahn, der Finanzminister Sachsen-Anhalts, im Frühjahr eingeladen hatte. In einem einstigen DDR-Kulturhaus plauderte sich Kraft in die Herzen der vom eingestellten Kupferbergbau und von dessen Nachlässen gebeutelten Region. Am Ende, sagen Teilnehmer, herrschte Riesenjubel.

Moment mal: Hannelore Kraft, das ist die Frau, die im Osten der Republik vor allem mit einem Satz in Erinnerung geblieben ist. "Jetzt ist aber mal der Westen dran", hatte sie vor zwei Jahren gefordert und war dadurch auch mit Bullerjahn heftig aneinandergeraten. Was damals jedoch nur eine Forderung war, liegt bei den gerade begonnenen Verhandlungen über die Reform der Finanzbeziehungen sowohl zwischen Bund und Ländern als auch zwischen den Ländern selbst wieder auf dem Tisch. Und man darf davon ausgehen, dass Kraft für den Kampf ums Geld ihren Bergmannskittel ablegt.

Vorerst verhandeln die Finanzminister; sie sind von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten gebeten worden, einen Vorschlag zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zu machen. Der gegenwärtige Länderfinanzausgleich, der die laut Grundgesetz in allen Teilen Deutschlands gleichwertigen Lebensverhältnisse garantieren soll, gilt nur noch bis 2019. In dem Jahr enden zudem die Aufbauhilfen für den Osten, und von 2020 an müssen alle Bundesländer die sogenannte Schuldenbremse einhalten, was nichts anderes ist als das Verbot, neue Kredite aufzunehmen.

Im Frühjahr, nicht lange nach Krafts Auftritt im Mansfelder Land, brachte sich ihr Finanzminister Norbert Walter-Borjans für die Schlacht in Stellung. Das bisherige System des Finanzausgleichs sei "völlig unübersichtlich", erklärte er. Es führe "zu höchst ungerechten Ergebnissen – unter anderem für das Land Nordrhein-Westfalen". Er werde daher auf eine gerechtere Verteilung und auf mehr Transparenz pochen. Übersetzt hieß das: Die (vermeintliche) Bevorzugung des Ostens muss ein Ende haben.

Wie ungerecht Walter-Borjans sich und sein Land behandelt fühlt, macht er an "zwei zentralen Fehlern" deutlich, die er im Länderfinanzausgleich identifiziert haben will. Erstens: Sein Land zahle 2,4 Milliarden Euro Umsatzsteuerausgleich, erhalte über den Länderfinanzausgleich aber nur 700 Millionen Euro zurück, weshalb Nordrhein-Westfalen nicht Nehmer-, sondern längst Geberland sei. Zweitens: Berechne man die Sonderzahlungen des Bundes an die ostdeutschen Länder mit ein, liege Nordrhein-Westfalen bei der Finanzkraft je Einwohner in Deutschland auf dem letzten Platz. Walter-Borjans Fazit: "Auch wir in NRW haben besondere Einnahmeprobleme."

Erhält BMW in Leipzig Großaufträge, profitiert vor allem Bayern davon

Konfrontiert man Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) mit diesen Argumenten, atmet er erst kräftig ein, dann hörbar aus und schiebt danach ein Schaubild über den Tisch.

Darauf ist ein Diagramm mit 16 vertikalen Balken: die Steuereinnahmen je Einwohner der Länder vom vergangenen Jahr, vor dem Finanzausgleich. Der größte Balken gehört Hamburg: 3.254 Euro Steuereinnahmen je Einwohner. Der kleinste gehört Mecklenburg-Vorpommern: 676 Euro, nur etwa ein Fünftel. Das ist die größte Spreizung, welche die Republik zu bieten hat. Vor Mecklenburg liegt Thüringen mit 685 Euro. Davor Sachsen-Anhalt: 688 Euro. Davor Sachsen: 712 Euro. Ostdeutscher Spitzenreiter ist Brandenburg mit 769 Euro. Nordrhein-Westfalen liegt auf Platz 6 aller Bundesländer, es nimmt 1736 Euro Steuern je Einwohner ein, zweieinhalb Mal so viel wie der ostdeutsche und vier Prozent mehr als der deutsche Durchschnitt.