Oh, westdeutsche Ödnis! Oh, ihr verrotteten Städte des Ruhrgebietes, Schimanski-Town und Bochum-City, Westfalia Herne in all seiner Ödnis, Schwerte/Ruhr (hier wurde der Spruch "Schwerte zu Pflugscharen" erfunden, ein visionärer Aufruf der vorrevolutionären Friedensbewegung der DDR, wo war die Umwelt eigentlich am kaputtesten, Ruhr oder Bitterfeld?). Oh, Essen, wo sie Kohlendreck fressen …

Als ich kam nach Hagen, wollte ich verzagen. Obwohl das ja kein Ruhrgebiet ist. Pott sagt übrigens nur der möchtegerndazugehörende Nicht-Pottler, wurde ich kürzlich auf einer Lesung in Duisburg belehrt. Ja, wo liegt denn nun Hagen, in Sauerland-ist-abgebrannt? Im Märkischen Kreis? Nicht zu verwechseln mit der Mark im schönen Brandenburg, die sich am Soli gemästet hat … Im Gegenzug weiß ja auch kein Duisburger oder Bochumer, wo genau denn das schöne Zwickau liegt, wo genau die Börde, wo genau das Mansfelder Land und wo genau Bernburg, Perle des Vorharzes.

Aber nein, die Rettung naht! Der Soli gehört nicht abgeschafft, sondern umgeleitet! Auch wenn der verrottete Westen ja quasi selbst schuld ist. Hätte man nicht viel eher Geld aufbringen müssen – als es noch da war nämlich –, um die grauenvollen Wiederaufbausünden der Fünfziger wiedergutzumachen?

Clemens Meyer geboren 1977, ist Schriftsteller und ZEIT-Kolumnist. Er lebt im Osten Leipzigs. 2013 erschien sein Roman Im Stein (S. Fischer)

Aber der Osten hat sich mit dem Soli gesundgestoßen, wollja! Andererseits: Irgendwie habe ich das Gefühl, der Soli ist nur in Leipzig und Dresden angekommen, aber anderswo … Und wollen wir wirklich auf die räudigen Innenstädte verzichten, das ist doch auch eine Art lebendige Kulturgeschichte! Ich bekenne: Ich liebe den Westen, so wie er ist!