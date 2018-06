Gibt es ernsthaft noch etwas Neues zu entdecken über einen Mann, der bereits zu Lebzeiten eine Legende wurde? Thomas Kielinger, Londoner Korrespondent der Welt und kein Churchill-Spezialist im engeren Sinne, hat Abstand zu seinem Gegenstand, darin liegt eine Stärke, und so tritt mit dieser Biografie tatsächlich ein wenig bekannter Winston Churchill hervor.

Heute erscheint der wohl berühmteste Premierminister Großbritanniens wie eine Art Übervater des britischen Inselvolkes – in einer Umfrage der BBC vor zwölf Jahren wurde er zur "größten Figur der britischen Geschichte" gekürt. Aber der Weg dorthin war alles andere als vorgegeben. Dies wird in Kielingers Biografie deutlich, gerade weil er sie mit dem Schlüsselmoment in Churchills Leben beginnen lässt: dem Anruf des französischen Ministerpräsidenten Paul Reynaud am 15. Mai 1940, der seinem erst fünf Tage im Amt stehenden britischen Kollegen mitteilen musste, dass die Schlacht um Frankreich verloren sei. Damit hatte die Schlacht um England begonnen – Churchill gelang der erste Sieg über Hitler, und dieser Sieg legte das Fundament seines späteren Ruhms. Noch wenige Monate zuvor hatte er als politisch gescheiterter Mann gegolten.

Nicht nur an dieses Auf und Ab im Leben Churchills erinnert Kielinger in seiner meisterhaft komponierten, mit Sprachkunst verfassten und feinfühligen Darstellung. Es sind auch die vielen Rollen Churchills neben der Politik, die er eingehend beleuchtet: Hineingeboren in den englischen Hochadel, prägten Churchill zeit seines Lebens Militär und Krieg. Bereits mit 25 Jahren hatte er kriegerische Konflikte auf drei Kontinenten erlebt. Er kämpfte nicht nur in Großbritanniens Kolonialkriegen, er wurde auch als Kriegsabenteurer und vor allem als Kriegskorrespondent bekannt. Das Schreiben über das eigene Handeln wurde zu seinem Markenzeichen – bislang hat kein zweiter Staatsmann den Nobelpreis für Literatur erhalten.

Kielinger zitiert Churchill in jungen Jahren: "Wir sind doch alle Würmer. Aber ich glaube, ich bin ein Glühwurm." Wie sehr das zutrifft, macht sein neuer Biograf an den inspirierenden wie irritierenden Standpunkten Churchills deutlich – ob als radikaler Sozialreformer oder als Imperialist alter Schule, als entschlossener Feldherr oder als Vordenker eines friedlich vereinten Europas. Kielingers Churchill glüht wirklich.