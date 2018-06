Zum Beruf des Piloten gehört es, regelmäßig mit dem Flieger abzuheben. Und da geht der Mist vielleicht schon los. Von den Sorgen der Welt entrückt, weit weg von allem Ärger, fehlt schon mal die Bodenhaftung. Deutschland von oben, das sind Wiesen, Wälder, Flüsse und Seen. Dann aber die harte Landung. Am Boden brodelt einer der größten Konflikte der deutschen Luftfahrtgeschichte. An diesem Dienstag – so der Stand bei Redaktionsschluss – legten die Piloten den Langstreckenverkehr am Drehkreuz Frankfurt lahm. Schwitzende Männer, weinende Kinder, wütende Frauen.

Der stolze Lufthansa-Konzern muss sich eingestehen, dass sein Geschäftsmodell so langsam vor die Wand fliegt. Jahre, ach was, Jahrzehnte subventionierte die Langstreckenflotte das Geschäft auf den kurzen Strecken in Europa. Das ging so lange gut, wie Lufthansa in der Welt einzigartig war – in Sachen Service und Sicherheit. Längst hätte das Management dafür sorgen müssen, dass die kleinen Flieger und auch die großen profitabel sind. Stattdessen kommt es zur Pilotendämmerung.

Das stolze Cockpit soll für die Fehler der Vergangenheit büßen. Auch, weil die Piloten einst mit einer Übergangsversorgung geködert wurden, die in der freien Wirtschaft ihresgleichen sucht. Mit 55 Jahren können Kapitäne heute sanft im Ruhestand landen. Und Co-Piloten starten, ohne Schichtzulage, mit 63 000 Euro brutto. Wo gibt es das noch ohne abgeschlossenes Studium? Wohl nur im Kranich-Cockpit. Der Personalaufwand für alle 4250 Lufthansa-Piloten beträgt nach Unternehmensangaben eine Milliarde Euro. Das ist etwa genauso viel Geld, wie die Lufthansa ihren 19 000 Flugbegleitern im hinteren Teil der Kabine zahlt.

Kein Problem war das, solange die anderen Fluggesellschaften noch genauso staatlich waren. Doch das ist 20 Jahre her.

"Nur kein Neid!", blaffen die Piloten.

Nein, liebe Piloten, neidisch werden wir Passagiere nicht. Wenn ihr für Ryanair fliegt, müsst ihr euren Kaffee selbst bezahlen, steigt ihr bei Emirates ein, seht ihr von oben nichts als Wüste. Und im LH-Cockpit? Von hier aus werden – wenn ihr so weiterstreikt – weniger neue Flugzeuge gekauft und wird die Flotte gesundgeschrumpft, wie es so schön im Managementsprech heißt. Pilot ist am Ende eben doch nur ein Beruf von vielen. Nur mit besserer Aussicht. Am Ende aber gilt: Down to Earth.