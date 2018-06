In den achtziger Jahren regierte eine göttliche Dreifaltigkeit das Reich des Pop. Über den Wolken tanzte ein Michael Jackson. Über den Wassern tanzte eine Madonna. Unter der Erde aber, wo die goldenen Adern verlaufen und die Quellen schlafen, dort wohnte Prince. Er tanzte selten. Er sprach nicht in Slogans. Doch als Herr in seinem eigenen Reich komponierte, arrangierte, produzierte und spielte er seine eigene Musik.

In der Genealogie des Pop war Prince immer ein ganz besonderer Potentat, der Mann, der 1958 in Minneapolis als Prince Rogers Nelson zur Welt kam: exzentrisch, unberechenbar, ausschweifend und erratisch in seinem Gebaren. In seinem Schaffensdrang hingegen war er von einem geradezu alchimistischen Eifer beseelt. Prince, das war das Genie unter Tage. Anders als seine überirdischen Kollegen wusste er nicht nur um Glamour und Oberfläche, sondern auch um die innere Beschaffenheit des Materials. Mit Wissen um Vergangenes, Gespür für die Gegenwart und Zug hin zur Zukunft gestaltete er die Tektonik des Pop in seinem ganz eigenen Sinne.

Nur so erklärt sich, dass das Publikum ein neues Prince-Album bis heute erwartet wie eine Offenbarung. Diesmal ist es sogar ein Doppelschlag geworden. Plectrumelectrum und Art Official Age könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier trockener Rock mit gerolltem R, dort schlüpfriger Soul in hypermoderner Entfaltung. Hier klirrende Gitarrenlicks, dort federnde Beats. Hier tritt Prince mit dem weiblichen Trio 3rd Eye Girl auf, dort lässt er seiner Monomanie freien Lauf. Einziges Bindeglied zwischen diesen beiden Würfen ist ihr Schöpfer. Und der Funk. Wobei die Begriffe "Prince" und "Funk" seit seinem Debüt 1978 synonym zu lesen sind.

Prince ist das Alpha und Omega des zeitgenössischen Funk. Er hat die ästhetischen Spielregeln formuliert, an die sich heute noch ganze Scharen von Epigonen halten. Wobei er sich den nötigen Respekt nur dadurch verschaffen konnte, dass er niemals bei der Denkmalpflege seiner selbst verharrte – sondern seinen Nachahmern immer mindestens einen Schritt voraus war.

Vielleicht rührt daher auch seine vulkanische Produktivität: Sein künstlerischer Output gleicht einer Explosion in Permanenz. Als er auf diese Weise einer an Verknappung wertvoller Güter interessierten Industrie ins Gehege kam, kehrte er dem Markt auf eigene Kosten und eigene Rechnung den Rücken. Gerade so, wie er zuvor allen Versuchen getrotzt hatte, ihn in einen zweiten Stevie Wonder zu verwandeln. Er wollte auch kein zweiter Jimi Hendrix sein, kein zweiter James Brown, keine zweite Mavis Staples.

Prince Prince 1958 unter dem Namen Prince Rogers Nelson in Minneapolis geboren, verband der Künstler Rock, Funk und Soul zu einer neuartigen Synthese, die in den Achtzigern den Mainstream eroberte. Die Kritik feierte ihn als »Luzifers Antwort auf Michael Jackson«, die Musikindustrie baute ihn zum Superstar jenseits von Genregrenzen und Rassenschranken auf. Der Künstler selbst jedoch hat immer mit Nachdruck an seiner Unabhängigkeit gearbeitet. Die Alben »Purple Rain« (1984), »Sign o’ The Times« (1987) und »Chaos & Disorder« (1996) sind seine bisher bekanntesten Veröffentlichungen.

Prince wollte immer Prince sein. Und wurde damit erst zum musikalischen Kometen, der im Schweif musikalische Welten hinter sich herzog. Weit über 500 Songs hat er geschrieben, darunter Hits für die Bangles (Manic Monday) oder Sinéad O’Connor (Nothing Compares 2 U) . Sein "Minneapolis Sound" aus synkopierten Rhythmen und dynamischer Produktion, Bläsersätzen und Synthesizern, zappelndem Funk und aggressiven E-Gitarren ist eine ästhetische Großmacht für sich. Ihr Einfluss reicht vom Rock über den HipHop bis zum Soulpop und hinein in die elektronische Tanzmusik unserer Tage. So unterschiedliche Künstler wie die Red Hot Chili Peppers, Eminem, Justin Timberlake oder Jay Z wären ohne Prince nicht denkbar.

Voraussetzung seiner Magie war freilich ein Trick: In kritischen Situationen konnte er sich selbst in einer purpurfarbenen Wolke verschwinden lassen. Prince, wie gesagt, betrieb keine Denkmalpflege in eigener Sache, er blieb ein Mysterium. Ende der Achtziger, nach dem Welterfolg von Sign o’ The Times, zog er sich in seinen 10-Millionen-Dollar-Studiokomplex Paisley Park zurück wie einst Citizen Kane in sein Schloss Xanadu. Seine sinkende Popularität in den USA und schleppende Plattenverkäufe lastete er seiner Plattenfirma Warner an, die den Künstler namens Prince aber nicht aus seinem Vertrag entlassen wollte und stattdessen ein Best-of-Album auf den Markt warf. Worauf er sich 1993 kurzerhand von etwas trennte, wofür andere ein Leben lang vergeblich arbeiten – dem guten Namen.

Nicht ohne Melodramatik schrieb er sich das Wort Slave auf die Wange, firmierte unter einem Fantasiesymbol oder ließ sich als "The Artist Formerly Known As Prince" bespötteln. Und obwohl er in jenen Jahren wie entfesselt aufspielte – in Eigenregie oder über seine Homepage veröffentlichte er ein Album nach dem anderen –, verblasste sein öffentliches Bild zur Silhouette. Man wusste alles und nichts über ihn: dass er seinen Tee mit viel Honig trinkt. Dass er mit Leidenschaft Tischtennis spielt. Dass er Zeuge Jehovas ist, aber keine Hausbesuche macht. Dass er hin und wieder einen erwählten Journalisten zum Gespräch empfängt, sich das aber nicht aufzeichnen lässt. Er soll sogar einen gewissen Humor besitzen. Vor ein paar Jahren erklärte er das Internet für "erledigt".

Doch die sich weiterdrehende Welt kam irgendwann wieder bei ihm an. Seit 1999 veröffentlicht er wieder unter eigenem Namen, unter anderem das gefeierte Musicology – sogar der lässige Afrolook ist wieder da. Nicht frei von Ironie allerdings ist es, dass ausgerechnet die Plattenfirma Warner ihrem verlorenen Sohn die Bühne für einen weiteren großen Auftritt bereitet. Plectrumelectrum zeigt den Künstler in einem abgelegeneren Seitenarm seiner eigenen musikalischen Galaxie. Hier tritt Prince gewissermaßen zurück ins Glied seiner streng weiblichen Begleitband 3rd Eye Girl. Nicht dass es ein schlechtes Album wäre. Die Musik rockt straight bis schroff, verliebt in ihre Riffs und mit spürbarem Fokus auf dem Songwriting. Trotzdem bleibt Plectrumelectrum hinter den Erwartungen zurück.

Ganz anders Art Official Age. Schon der wortverspielte Name signalisiert, dass Prince wieder Gefallen an der Kunst des Experiments gefunden hat, dass der Mann tatsächlich noch wahrnimmt, versteht und aufgreift, was musikalisch um ihn herum passiert. In seinen wenigen Balladen erinnert es an den elegischen und futuristischen R ’n’ B einer Janelle Monáe, in den häufigen avantgardistischen Momenten an den Elektro-Jazz von Flying Lotus – beides gelehrige Schüler des Meisters. Da geht dann eine funkige Rhythmusgitarre zusammen mit absichtsvoll billigen Flipperklängen aus dem Computer, lassen sich rumpelnde HipHop-Beats von indischen Tonfolgen umschmeicheln und monochrome Raps von subsonischen Bässen. Mal klingt das nach einer Art interstellarem Soul, mal nach einem neuen Genre, das man vielleicht progressiven HipHop nennen könnte. ProgHop, sozusagen.

Die Produktion pendelt je nach Bedarf zwischen schwüler Nähe und luftiger Distanz, es blubbert, flirrt, pumpt, atmet, säuselt, schreit, es gibt Radiosuchläufe, künstliches Händeklatschen, es kommt sogar zu ein paar retromodernen Knöpfchendrehereien und klanglichen Kindereien, etwa in U Know, wo der träge Sprechgesang plötzlich für ein paar Takte rückwärts läuft. In den besten Momenten aber klingt Prince eben nicht wie etwas, das man schon kennt, er bricht tatsächlich noch einmal auf, führt den Funk in neue Klanggegenden. Unnachahmlich, wie er in Breakdown seine Stimme mühelos hinauf ins Falsett führt, um sie dort mutwillig ein bisschen zu quälen – bis da nur noch ein seltsam superhumanes Geräusch übrig ist, das nicht zufällig an sein E-Gitarren-Spiel erinnert.

Wo der Prince des Jahres 2014 einmal in der Geschichte des Pop zu stehen kommen wird, mögen die Historiker herausfinden. Halten wir zunächst einmal fest, dass er im Vergleich mit den vielen Nachmachern, Aufbereitern und Wiederverwertern immer noch ein Gott ist, wenn auch ein kleinerer. Amor vielleicht, eher noch Cupido. Niemand kann so schön sexualtherapeutische Ratschläge hauchen wie Prince: "You should never underestimate the power of a kiss on the neck when she doesn’t expect a kiss on the neck".