Man stelle sich ein souveränes Land vor, das das Pech hat, im Brennpunkt geopolitischer Einflusssphären zu liegen. Eines Tages annektiert der Präsident des mächtigen Nachbarn einen Teil des Landes. Auf den Vorwurf, er breche das Völkerrecht, antwortet er, die Gegenseite habe es ihm vorgemacht. Sanktionen erwidert er seinerseits mit Sanktionen. Kurzum, die Konfliktparteien verhalten sich mimetisch: Angreifer und Verteidiger ahmen sich nach und werden sich dabei immer ähnlicher.

"Mimetische Rivalität" nennt der französische Religionswissenschaftler René Girard das, was derzeit nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt geschieht. Zwei Parteien streiten um ein begehrtes Objekt, und dann passiert das, was in der Geschichte immer geschieht: Während die Differenzen zwischen den Rivalen immer größer werden, werden sie sich in ihrem Verhalten immer ähnlicher. In dieser Mimetik steckt für Girard das dunkle Geheimnis der Kultur. Wenn man sie nicht stoppen kann, dann endet sie erst, wenn alles verwüstet ist. Die Bibel nennt es Apokalypse.

Im Angesicht der Apokalypse heißt das neue Buch des neunzigjährigen Girard, der Untertitel lautet: Clausewitz zu Ende denken. Am preußischen Strategen interessiert ihn jedoch nicht das Militärische, sondern das Anthropologische, denn für Girard hat kein anderer den Höllenzirkel der mimetischen Rivalität so präzise beschrieben wie dieser General. Clausewitz habe Napoleon zutiefst verachtet, aber diese Verachtung sei stets in eine abgründige Nähe umgeschlagen – der Stratege sei seinem Gegner immer ähnlicher geworden, so wie Deutschland und Frankreich einander immer ähnlicher geworden seien, bis sich ihre Rivalität in furchtbaren Kriegen entladen habe.

Im Angesicht der Apokalypse ist ein Gesprächsband, der im zeitlichen Umfeld des Irakkrieges entstand. Girard prophezeit darin nicht nur die Niederlage der USA; er sagt auch einen Gewaltexzess zwischen Sunniten und Schiiten voraus. Im Kalten Krieg, so lautet seine Erklärung, war die Konkurrenz durch wechselseitige Vernichtungsdrohung stillgestellt; nach dem Fall der Mauer explodieren die Differenzen – weltweit tobt nun das mimetische Begehren, und jeder will, was der andere auch will: Macht, Rohstoffe, Geld. Nur Europa sei ein Stern in der Finsternis. Es akzeptiere die menschliche Gleichheit und tabuisiere Gewalt.

Noch nie waren Girards Beschreibungen so düster. Die Welt, sagt er, ertrinke in Gewalt, weil sie das jüdisch-christliche Erbe ausgeschlagen habe. Statt um das Gute zu konkurrieren, konkurriert sie um das Imperiale, ohne die dabei entstehende Gewalt – wie in archaischen Gesellschaften – entsorgen und auf Sündenböcke abwälzen zu können. Das Christentum hat den Opferkult erfolgreich abgeschafft ("Gott will kein Blut"), doch sein Friedensgebot verhallt ungehört.

Weil Girard seine Theorie als Generalschlüssel betrachtet, als eine Art Alleskönner, kommt er ohne Soziologie aus, ohne Struktur- und Klassenanalyse. Die Französische Revolution war für ihn der Dammbruch; danach imitierte jeder jeden, bis zum Exzess, bis zum Zweiten Weltkrieg. Doch in Girards europäischer Nacht sind alle Katzen grau, und bis zur Theorie Ernst Noltes ("Hitler reagiert auf Stalin") ist es nicht weit, auch wenn Girard dessen kruden Nationalismus ablehnt.

Girards Studie, die faszinierende Beobachtungen zu Hegel, Hölderlin, Nietzsche, Madame de Staël oder Levinas enthält, ist nichts für säkularistische Linke und andere Religionshasser. Dringend lesen sollten sie dagegen politische "Realisten", Bellizisten, Imperiumsversteher, Heldenverehrer sowie die Ästhetiker des Schreckens. Ihnen erklärt Girard, dass sie die Friedensbotschaft des Christentums nicht verstanden haben und immer weiter jene Machtkämpfe befeuern, in denen die Welt unterzugehen droht.