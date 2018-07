Er braucht wenig Schlaf, sie braucht wenig Schlaf. Das trifft sich gut: Die Arbeitstage der deutschen Bundeskanzlerin und ihres Außenministers dehnen sich seit Monaten bis tief in die Nacht, seitdem vier politische Kriegsherde gleichzeitig überhitzt sind. Diese beiden Regierenden jedenfalls sind meistens wach. Und wir anderen haben die Wahl:

Wir könnten beruhigt sein, von Menschen regiert zu werden, die wenig Schlaf brauchen, denn so haben sie mehr Zeit für ihre diplomatische Höchstleistungsarbeit und sind wachsam, während wir schlafen. Das hätte Don Quichottes vormodernem Knecht Sancho Pansa aus Cervantes’ zeitlos herrlichem Roman wohl gefallen, der meinte, manche seien geboren, um wach zu sein, wie sein ruheloser Herr Don Quichotte – und andere, um nach harter Arbeit untertänigst zu schlafen, wie er selbst.

Oder wir könnten umso unruhiger sein, gerade weil der Schlaf auch eine Machtfrage ist: 300 Jahre nach Don Quichotte finden etwa Kafkas Romanfiguren oft keinen Schlaf mehr, weil sie wachsam sein müssen in einer Welt, die gegen sie entscheidet oder sie missachtet, wenn sie nicht permanent aufmerksam sind. Wer schläft, kann schnell zum Verlierer werden – oder sich doch gänzlich machtlos fühlen.

Aber ist nicht gerade der, der gelassen in den Schlaf findet, der freie Mensch, der nicht abgehängt wird und nicht abhängig gemacht? Tut es der Seelenruhe nicht gut, wenn die Vernunft regelmäßig die Kontrolle an die Nacht, das Dunkel, das Unheimliche abgeben kann? Wenn der Körper sein Recht bekommt, der seinen Schlaf einfach braucht? Gewiss, wer im Krieg, auf der Flucht vor Erschöpfung nicht mehr anders kann, schläft irgendwann unweigerlich ein und ist ausgeliefert. Aber für die allermeisten anderen gilt: Wer schläft, traut der Realität zu, auch mal eine Weile allein zurechtzukommen. Dem Glücklichen ist für ein paar Stunden alles egal. Außer vielleicht, was er träumen mag.

Für welche Schlafhaltung also entscheidet man sich?

Auch die Frage, ob und wann in hoch beschleunigten Wettbewerbsgesellschaften jemals Schlafenszeit ist, raubt vielen den Schlaf: Die Statistiken, Ratgeber, Illustrierten notieren seit Jahren immer aufgeregter die fiebrig ansteigenden Kurven der neuen Schlaflosigkeiten, insgesamt gibt es heute über 80 schlafmedizinische Diagnosen. Und in diesem Herbst erscheint gleich eine Handvoll Bücher, die entschieden für den Schlaf eintreten, als sei er die allerletzte Energiereserve, die nicht aufgezehrt werden darf, wenn der Bürger als Souverän spätmoderner Gesellschaften nicht abdanken soll. Den Schlaf, den die antike Mythologie als Zwilling des Todes verstand und der in Götterhand lag, haben zuerst die Medizin und die Naturwissenschaften gründlich erforscht und vermessen, alsdann seit den 1990er Jahren auch die Kultur- und Geisteswissenschaften. Die Chronobiologie hat einen ganzen Datenkosmos zu den natürlichen Rhythmen des Lebens bereitgestellt. Mit den Büchern dieses Herbstes aber wird der Schlaf zum Politikum, ob sie nun essayistisch, wissenschaftlich, als Roman oder als Kampfschrift auftreten.

Der Schlaf stellt die Machtfrage: Werden wir um den Schlaf gebracht, regiert der Schlaf uns, oder regieren wir ihn?

Eins der Bücher im Stapel fällt zuerst auf: Jonathan Crarys 24/7. Denn Crary, der eigentlich Kunsthistoriker an der Columbia-Universität in New York ist, gehört zu den wenigen intellektuellen Stars, die sich öffentlich absolut rarmachen. Zuletzt hat er im Jahr 2002 mit seiner monumentalen Studie Aufmerksamkeit ein Standardwerk zur Wahrnehmung in der modernen Kultur vorgelegt. Nun ist der 63-jährige Gelehrte als zorniger linker Zeitgenosse wieder zur Stelle.

Scharf geschliffen ist die Waffe, die Crary einsetzt, um den Schlaf als das letzte Residuum des Träumens von einer andren Welt zu retten: Crary kämpft mit den Mitteln des Essays. 24/7 zieht in den Kampf gegen einen Kapitalismus, der uns 24 Stunden am Tag wach und auf Trab halten will: als Käufer, als Kommunikatoren, als ewig Erreichbare und Alarmierte. Und der uns abschaffen will: als Menschen. Und das will Crary natürlich verhindern.

Er stellt sich leidenschaftlich auf die Seite des Geistes, der sich nicht durch Effizienzkalkül ausrechnen lässt, und mithin gegen alle technischen, militärischen, ökonomischen Mächte, die uns durch Schlafentzug verfügbar machen wollen, indem sie unsere Aufmerksamkeit erzwingen. Technisch: zum Beispiel durch handtellergroße piepende und vibrierende Wachmaschinen, die wir freiwillig in den Sleep-Modus stellen, damit wir nie ganz außer Reichweite sind. Militärisch: etwa durch die Forschung des US-Verteidigungsministeriums an Vögeln wie der Dachsammer, die fast ohne Schlaf auskommen, mit dem Ziel, am Vogelgehirn zu lernen, was sich auf den Menschen übertragen ließe, etwa um Soldaten möglichst lang wach zu halten. Ökonomisch: durch die rund um die Uhr alternierenden Tag- und Nachtschichten und die Dauerbeleuchtung aller Schaufenster, aber auch durch Satelliten, die Sonnenlicht durch Schirme im Orbit auf die Erde lenken sollen, um jederzeit für eine alles ausleuchtende Taghelle zu sorgen.

Wir dürfen nicht kampflos hinnehmen, dass der Unterschied von Tag und Nacht, von Hell und Dunkel abgeschafft wird, der seit Urzeiten dafür gesorgt hat, dass Menschen sich ein Drittel ihrer Lebenszeit schlafend erneuern können, sagt Crary: Denn nur wer schläft, gibt sich in seiner Schutzlosigkeit wirklich in die Hand anderer Menschen. Nur wer sich schlafend verletzlich zeigt, erhält also die Mitmenschlichkeit. Wer schläft, ist ein Mensch.

Nun ist Jonathan Crary kein Wohlfühl-Apologet, der den Schlaflosen therapeutisch neue Matratzen oder Atemübungen nahelegen würde. Vielmehr respektiert seine geistesgeschichtliche Präzision sogar die sehr guten Gründe, schlaflos zu sein: Er erinnert etwa an Emmanuel Levinas’ Würdigung der Insomnia als angemessene Sorge um eine heillose Welt. Crary empfiehlt nicht den selbstbezogen individualisierten Schlafegoismus aller Einzelnen, die, stets ausgeschlafen, immer fit sein wollen. Der Aufmerksamkeits-Experte sieht vielmehr in der Gabe, einem anderen Menschen wirklich zuhören zu können, mithin in der Zugewandtheit die eigentliche Disposition des wachen Menschen, der sich nicht – 24/7 – gleichgültig erreichbar macht und damit willfährig zur Strecke bringt.

Aber diese Diagnose scheint seltsam ausweglos: Crarys Menschen sind Getriebene. Sie sind Opfer einer rücksichtslosen kapitalistischen Moderne, Crarys Weckruf hat mithin keinen Adressaten, der seine Gleichschaltung abstellen könnte: Wie aber sollen Menschen, die schlaflos jederzeit verfügbar sind, je die Macht über ihr Leben zurückgewinnen?