"Auf gutem Wege sein". Besser noch: "Fortschritte machen". Oder: "Teilerfolge erzielen". Es klingt so schön nach Zuversicht! Doch Vorsicht: Diese Floskeln sind Warnsignale. Sollten sie in Pyeongchang fallen, steht es um die Vielfalt des Lebens schlecht – noch schlechter als gedacht.

Pyeongchang? In der südkoreanischen Stadt beraten am 6. Oktober Vertreter aller Mitgliedsstaaten der UN-Konvention über die Vielfalt von Arten und Ökosystemen. Das sind immerhin 194 Länder. Was gut ist, weil es um die Lebensgrundlage der Erde geht. Und schlecht, weil bis zu einem einstimmigen Ergebnis verhandelt wird.

Die Floskelgefahr in Pyeongchang ist so hoch, weil am Anfang eigentlich das Eingeständnis des Scheiterns stehen müsste. Für 2020 hatte man sich vorgenommen, den Verlust an Biodiversität zu stoppen. Vergeblich hatte man das schon bis 2010 versucht, sich dann aber zehn Jahre Aufschub genehmigt. Aber genügt der auch?

Hoffentlich antworten sie in Pyeongchang darauf nicht mit Gerede von "guten Wegen", von "Fortschritten" oder "Teilerfolgen". Denn auch bis 2020 werden wohl die wichtigsten Ziele verfehlt. Kern der Konferenz ist eine Zwischenbilanz (Global Biodiversity Outlook), dem Vernehmen nach fällt sie erschütternd aus: 19 von 20 verbindlichen Schutzzielen wurden bislang nicht erreicht. Das Ökosystem Korallenriff etwa ist praktisch überall bedroht. Und dabei ist kaum Besserung in Sicht.

Es bleiben ja noch fünf Jahre? Auch das wäre eine ärgerliche Floskel! Denn wenn es darum geht, dass Menschen – bei Handel und Konsum, in der Fischerei, Land- und Forstwirtschaft – ihre Gewohnheiten ändern, stimmt nicht einmal die Richtung. Unsere biologische Grundlage erodiert weiter.

Ziehen die Emissäre die Konsequenz daraus? Ein Indikator ist der Ton des Abschlussdokuments. Wird es in bestem Diplomatisch bloß ermutigen, die Liste der Schutzziele doch bitte ernst zu nehmen? Das würde dann klingen, als könne man sich noch mal zehn Jahre Zeit lassen.