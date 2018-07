Nein, besonders selbstherrlich sieht er nicht gerade aus. Adam Szymczyk, der die kommende Documenta leitet, ist eher ein schmaler, fast zerbrechlich wirkender Mensch. Doch als er am Montagabend seine Pläne für die Kunstschau, die viele noch immer für die wichtigste der Welt halten, in Kassel unterbreitete, wirkte das geradezu gebieterisch. Vermutlich werden einige das Vorhaben des 44-jährigen Kurators in den Himmel der Documenta-Geschichte heben. Auch die Liebhaber der europäischen Idee – Völkerverständigung! – dürften beglückt sein. Doch für die Kunst, vor allem aber für das Publikum, könnte das, was Szymczyk vorhat, leicht als kolossale Enttäuschung enden. Er plant, die Documenta zu halbieren.

So, wie es bisher war, darf es nicht bleiben – das ist schon seit langem Fluch und Segen jeder neuen Ausgabe dieser Ausstellung. Es reicht nicht, alle fünf Jahre in Kassel die erstaunlichsten Kunstwerke zusammenzutragen, um den anreisenden Besuchern einen Überblick zu erlauben, der sonst nur schwer zu gewinnen ist. Nein, wichtiger als die Kunst ist offensichtlich das Ausstellungsformat. Jedenfalls versucht jeder neue Direktor nach Kräften, sich eine besonders originelle, nie da gewesene Präsentationsform auszudenken. Denn die Kunst der Gegenwart lebt vor allem von der Kunst ihrer Darbietung.

So muss man also auch Szymczyks Vorhaben verstehen, neben Kassel einen zweiten, ganz und gar gleichberechtigten Austragungsort zu etablieren: Athen. Die griechische Hauptstadt sei für ihn ein "Sinnbild für eine sich rapide verändernde globale Situation". Kassel hingegen, so lässt sich daraus schließen, hat alle Sinnbildressourcen aufgebraucht. Über die Jahrezehnte haben hier viele Dutzend Künstler die Geschichte der Stadt, ihre Kriegsverstrickung und ihre Kriegsleiden befragt. 1955 war das Großprojekt als Entnazifizierungsprogramm entstanden, das den Nachkriegsdeutschen zeigte, was lange niemand hatte zeigen dürfen. Auch später blieb Kassel eine Bekenntnisstätte der Moderne. Damit aber soll nun Schluss sein. Szymczyks Documenta-Motto lautet: "Von Athen lernen".

Auch das mögen manche wagemutig finden, bekanntlich fühlen sich viele Griechen von den sparwütigen Deutschen bedrängt und bezwungen. Zugleich erinnern die Pläne aber an das frühe 19. Jahrhundert, als Griechenland schon einmal am ökonomischen Abgrund stand. In der Not wurde der 16-jährige Prinz Otto von Bayern in Athen zum Staatsoberhaupt gewählt, und neben finanzieller Unterstützung gab es kulturelle Wiederaufbauhilfe. Die Architekten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner rückten an, die sich – von Athen lernen! – in München schon als Neugriechen bewährt hatten und nun für Athen beispielsweise ein neues Schloss bauten, dasselbe, in dem heute das Parlament die Sparpolitik debattiert.

In gewissem Sinne belebt nun die Documenta diese Tradition, politische Konflikte zu ästhetisieren. Natürlich weiß Szymczyk um die Fallen, die sich in Athen auftun. Er will nicht, dass seine Ausstellung wie ein Ufo in der Krisenstadt landet, er möchte jede Art von Kulturkolonialismus vermeiden. Doch die Erfahrung vergangener Documenta-Ausgaben ist eine andere. Wenn auch nicht so radikal wie jetzt geplant, hatte sich die Ausstellung – dem ökonomischen Wachstumsmodell folgend – schon mehrfach neue, globale Austragungsorte erschlossen. In Lagos gab es Konferenzen, in Kabul eine kleine Ausstellungsfiliale. Immer aber war der Effekt derselbe: Wo vorher niemand von der Documenta wusste, galt sie nun als ultimatives Ziel aller Künstlerkarrieren. Der Eurozentrismus fand sich hinterrücks bestärkt.

Und was heißt das nun alles für die Besucher? Sie dürfen sich schon jetzt nach einem Billigticket umschauen. Denn die Documenta 14 wird eine Ausstellung nur für jene, die sich die Reise nach Athen leisten können. Alle anderen müssen mit 50 Prozent vorliebnehmen. Die schöne alte Idee, an einem einzigen Ort die Kunst der Welt zusammenzubringen, ist für dieses Mal verloren.