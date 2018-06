Hamburg schafft eine Subvention ab. Jahrzehntelang belohnte die Stadt diejenigen, die auf dem Land den Traum vom frei stehenden Eigenheim mit Hund, Katze, Pferd leben wollten, mit kostenlosen Parkplätzen an S- und U-Bahnen. Dort konnten die Umlandbewohner ganz bequem einen ihrer Wagen abstellen und ohne Stress und Stau in die City zur Arbeit pendeln. Damit ist Schluss. An einigen P+R-Plätzen, bald sollen es alle sein, kostet das Parken jetzt. Zwei Euro am Tag respektive 200 Euro im Jahr.

Das ist nicht viel mehr als eine Palette Eichenholz für den Kamin, aber die Aufregung über die "Autofahrer-Abzocke" ist groß. Ist man, nur weil man aufs Land gezogen ist, damit die anderen in der Stadt mehr Platz haben, etwa automatisch eine Melkkuh? Was lässt sich der gierige Hamburger Senat noch einfallen? Droht den Nutzern der P+R-Plätze nach der Park- als Nächstes womöglich die Reitgebühr? Und dann eine Zwangsabgabe für im Kofferraum mitgeführte Gummistiefel?

Die P+R-Betreiber beschwichtigen, Hamburg mache es mit der Parkgebühr doch nur so wie andere Weltstädte auch, wie München, Barcelona, Lüneburg oder Buxtehude. Es sei ungerecht, dass alle Steuerzahler für die Pendler bezahlten. Und das Geld komme den P+R-Plätzen wieder zugute. Die würden ausgebaut, bekämen Videoüberwachung, Notrufanlagen, Servicepersonal, das nicht nur theoretisch, sondern auch tatsächlich da ist – müsste das nicht der Traum jedes leidenschaftlichen Parkers sein?

Aber die P+R-Häuser, in denen das Autoabstellen jetzt schon Geld kostet, sind erstaunlich leer. Die Straßen drum herum dagegen sind so vollgeparkt, dass den Anwohnern am Straßenrand oft nicht mal mehr Platz bleibt, ihre Mülltonnen rauszustellen. Pendler suchen lieber kilometerweit entfernt von Bahnhof und P+R einen Gratisparkplatz, sprinten keuchend zur S-Bahn, verpassen sie, kommen nassgeschwitzt und zu spät ins Büro und kriegen Ärger und Schnupfen, statt nur einen Cent Parkgebühren zu zahlen. Manche fahren sogar in die Gegenrichtung, weg von Hamburg, wohin sie ja eigentlich wollen, um, total tricky, nicht in Neugraben einzusteigen, wo das Parken schon etwas kostet, sondern in Neu Wulmstorf, wo es noch umsonst ist.

Nicht nur ökologisch eine fragwürdige Aktion. Geht man pro gefahrenem Kilometer von Kosten von 50 Cent inklusive Sprit, Steuern und Wertverlust aus, schlägt die Fünf-Kilometer-Fahrt von Neugraben nach Neu Wulmstorf, mit der man zwei Euro Gebühren sparen wollte, schon mit 2,50 Euro zu Buche. Für die einfache Strecke, nicht gerechnet das frühere Aufstehen und den Mehrverbrauch an Kaffee, Zigaretten und Beruhigungspillen.

Aber wo Parken Geld kostet, geht es schließlich ums Prinzip. Wenn also tatsächlich rund um die ungeliebten P+R-Plätze Anwohnerparkzonen ausgewiesen werden, damit die Menschen dort ihre zugeparkten Grundstücke wieder verlassen können, dann, drohen empörte Wild-Park+Rider, fahren sie eben mit dem Auto direkt in die Stadt. Und stauen sich, da kann der Senat sich ärgern, wie er will. Und wenn auch in der City das Parken teurer wird, lassen sie – damit rechnet der Senat nie! – das Auto einfach daheim und nehmen das Fahrrad oder den Bus.