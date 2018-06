In der Kulturschachzeitschrift Karl ziehen der Wiener Philosophieprofessor Ernst Strouhal und der Schachhistoriker Michael Ehn einen reizvollen Vergleich: Michel de Montaigne (1533 bis 1592) quittierte mit 38 Jahren sein Richteramt und zog sich in den Turm seines Schlosses zurück, um sich dort der Philosophie und dem Schreiben seiner essais zu widmen. Arnold Graf Pongrácz (1811 bis 1890) war in der k. u. k. Monarchie Statthalter des Kaisers und angesehenes Mitglied der Wiener Schachgesellschaft des Bankiers Albert Salomon von Rothschild, bevor er sich, ausgelöst durch den tragischen Tod dreier seiner Söhne, von der Welt verabschiedete und sich ebenfalls auf seinem Schloss vergrub. Dort komponierte er Schachprobleme – in sich ein einsames (Er-)Schaffen. In den letzten zwanzig Jahren seines Lebens bekam ihn niemand mehr zu sehen, er wurde zum "Einsiedler von Tyrnau" (heute Trnava), den selbst ehrenvolle Einladungen aus dem Ausland nicht mehr aus seiner Abgeschiedenheit hervorlocken konnten.

Doch die viel gepriesenen Früchte seines Geistes fanden ihren Weg durchaus in die ganze Welt, so auch dieser Vierzüger 1859 in die Schweizerische Schachzeitung.

Wohl ist der schwarze König bereits "ideal" eingekerkert, doch wie kann sich eine weiße Figur in nur vier Zügen (in fünf wäre es ungleich leichter) den Weg zu ihm bahnen und ihn mattsetzen?

Lösung aus Nr. 41:

Wie konnte Schwarz trotz aller Drohungen seine Mehrfigur behaupten? Mit 1...Dd2! Wegen der Mattdrohung auf e1 hatte Weiß keine Zeit zu 2.Lxf6. So zog er in seiner Not 2.f3 , verlor aber schließlich nach 2...Sh5 3.Df2 Dxf2+ 4.Kf2 Lxc2