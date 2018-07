Neulich fiel mir die Mitschrift des Finales der diesjährigen deutschen Meisterschaften wieder in die Hände. In Nummer 27 ging ich bereits auf das Hinspiel ein, in dem der spätere Sieger Ben Berger schon einen Vorsprung von rund 230 Punkten herausgeholt hatte. Damals kam jedoch die Würdigung der Zweitplatzierten, Claudia Aumüller, zu kurz. In beiden Partien gab sie ihr Bestes. Das klingt banal und ein bisschen wie der einschlägige Zeugnis-Passus "Sie war stets bemüht ...", trifft den Nagel aber auf den Kopf. Die Berlinerin wurde einfach weit unter Wert geschlagen. Mit dem ihr zur Verfügung stehenden Material, also den gezogenen Buchstaben, war an diesem Tag partout kein Staat zu machen.



Dennoch: Es gibt nur wenige, die Aumüller in Sachen Wortschatz, Auge und Taktik das Wasser reichen können. In der abgebildeten Situation ließ sie ihr Können aufblitzen und erzielte eine runde, mittelhohe zweistellige Punktzahl. Wie?

Lösung aus Nr. 41:

Das Lösungswort STEINEN auf L7-L13 bringt 99 und somit knapp 100 Zähler, nicht knapp 90 Punkte, wie vor Wochenfrist angegeben.

Anm. d. R., 9.10.2014: Im Originaltext der Lösung zum Rätsel aus Nr. 41 wurden 89 statt 99 Punkte angegeben. Wir haben den Fehler korrigiert.