Populistische und isolationistische Ideen sind en vogue. Und zwar in ganz Europa. Die Schweiz ist hier leider keine Ausnahme. Ihre Stimmbürger haben im letzten Februar einer Initiative zugestimmt, welche die Immigration beschränken will. Einige politische Milieus wären sogar bereit, die bilateralen Verträge mit der EU zu riskieren.

Das ist einigermaßen überraschend angesichts der beneidenswerten wirtschaftlichen Bilanz des Landes. Die Schweiz hat im internationalen Vergleich einen sehr hohen Lebensstandard. Die Arbeitslosenrate ist mit drei Prozent eine der niedrigsten in der gesamten OECD. Seit mehreren Jahren ist das Wirtschaftswachstum hierzulande höher als in der Eurozone. Die Schweiz hat eine stark positive Ertragsbilanz, eine beschränkte Staatsverschuldung und ein ausgeglichenes Budget. Ihre Verwaltung arbeitet effizient und die Wirtschaft ist flexibel genug, um sich den Veränderungen des internationalen Umfeldes anzupassen.

Sicher, es gab auch Schwierigkeiten in den letzten Jahren. Aber diese Probleme sind eher die Folge des schlecht verwalteten ökonomischen Erfolges als tatsächliche Schwächen: Der Wohnungsmarkt ist angespannt, vor allem wegen des schnellen Bevölkerungswachstums durch die Zuwanderung; die Infrastruktur ist teilweise überlastet, weil sie mit der Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums nicht mithalten konnte; und die Integration der ausländischen Mitbewohner bereitet Schwierigkeiten in gewissen Gegenden.

Jean-Pierre Roth war Präsident der Nationalbank. Heute sitzt er in den Verwaltungsräten von Genfer Kantonalbank, Swatch Group und Nestlé.

Diese Nachteile wiegen aber bei Weitem nicht so schwer, als dass man deshalb gleich die Bilateralen fallen lassen müsste. Trotzdem nähren sie die populistische Kampagne, die auf eine Veränderung der Wirtschaftspolitik abzielt.

Was tun? Man muss sich mit Überzeugung den Kollateralschäden des schnellen Wachstums dezidiert entgegenstellen. Nur so lässt sich verhindern, dass das Volk den Sirenengesängen der isolationistischen Populisten erliegt. Der politische Fehler der vergangenen Jahre war, dass man die Sorgen der Bürger unterschätzt hat. Der Mittelstand leidet unter dem Mangel an Wohnungen, dem Stau auf der Straße und den vollen Pendlerzügen. Und wer Kinder hat, erlebt die Integrationsschwierigkeiten in der Schule hautnah.

Das Volk goutiert das bisherige "Laisser-faire" nicht mehr. Es will, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die negativen Folgen der wirtschaftlichen Dynamik abzufedern. Und falls die Schweizer das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, besteht das Risiko, dass sie ihre Unterstützung für die Partisanen der splendid isolation weiter verstärken – ungeachtet der wirtschaftlichen Konsequenzen.

Aber welche Strategie schwebt diesen Abschottungspartisanen vor? Eigentlich kennen sie nur den Blick in die Vergangenheit. Sie denken, mit der Einschränkung des freien Personenverkehrs, der gedrosselten Integration der Schweiz in den europäischen Binnenmarkt sowie der Schwächung des Prinzips "Völkerrecht vor Landesrecht", würde die Schweiz ihre Souveränität zurückerhalten – und könne ihre Zukunft wieder selber gestalten.

Dass eine solche Abschottung einen wirtschaftlichen Gewinn brächte, ist geradezu illusorisch. Die Prosperität der Schweizer Wirtschaft gründet wesentlich auf ihrer Offenheit gegenüber fremden Märkten – sowie ihrer Präsenz im Ausland. Heute tragen die Exporte die Hälfte zur Wertschöpfung der Schweizer Wirtschaft bei. Die großen Firmen sind auf allen fünf Kontinenten vertreten, wo sie insgesamt 2,9 Millionen Menschen Arbeit geben, davon 1,3 Millionen in Europa.

Protektionismus bedeutet für ein kleines Land den Verlust von wirtschaftlicher Leistung und Wohlstand. Er schneidet die Exportindustrie von ihren globalen Absatzmärkten ab und stachelt die Unternehmen dazu an, das Land zu verlassen.

Auch vom freien Personenverkehr profitiert die Schweiz. Schon heute ist ein Viertel der Bevölkerung zugewandert, überwiegend aus Europa. In einigen Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Hotellerie oder der Forschung ist der Anteil noch viel höher. Die Zuwanderung mit Kontingenten kontrollieren zu wollen, führte unweigerlich dazu, dass die Arbeitsbewilligungen nach administrativen Kriterien vergeben werden müssten; die wiederum von den Lobbys bestimmt würden. Langfristig müsste man deshalb damit rechnen, dass zunehmend schlechter qualifizierte Menschen kämen – und damit wenig produktive Sektoren künstlich unterstützt würden.

Es ist offensichtlich: Eine Abschottung der Schweiz wäre fatal. Auch für unsere Unabhängigkeit. Ein wirtschaftlich geschwächtes Land ist nicht mehr in der Lage, seine Souveränität voll auszuüben. Und damit würde genau das Gegenteil dessen eintreffen, was die Isolationisten versprechen.