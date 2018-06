Er möchte in den Mittelpunkt der Affäre gerückt werden, er möchte "ans Kreuz genagelt werden", schreibt Edward Snowden an die Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Nur wenn sich der Skandal auf ihn konzentriere, seien seine Familie und seine Freundin vor Ermittlungen der Behörden geschützt. Man verfolgt die Kommunikation zwischen Snowden und Poitras in fortlaufenden digitalen Schriftzeichen. Sie werden im Dokumentarfilm über den Whistleblower von Poitras immer wieder eingeblendet, als seien sie in Echtzeit abgefasst, sie unterbrechen die Handlung, die sich kammerspielhaft vor allem in einem Hotelzimmer in Hongkong abspielt. Man sieht Snowden über weite Strecken im Bett liegen oder sitzen, im T-Shirt, unrasiert, mit nackten Füßen, die unter der Bettdecke hervorragen. Snowden trägt eine randlose Brille, wie man sie für gewöhnlich nur an Deutschen oder bei Buchhaltern sieht, und doziert sehr entschieden über seine Mission: Was er weiß, müsse die Welt wissen, sagt Snowden. Was er weiß, solle die Welt verbessern. Was er weiß, solle Nachahmer finden. Was er weiß, werde die entsetzlichsten Machenschaften der Geheimdienste ans Licht bringen und so weiter. Vom Allerweltsbett eines Allerweltshotels aus wird von diesem blassen, etwas ungelenken Mann der womöglich größte Geheimdienstskandal aller Zeiten ausgeführt und erklärt.

Die 52-jährige Laura Poitras, deren Dokumentation Citizenfour über die Whistleblow-Affäre vor einigen Tagen in New York Premiere feierte und im November auch in Deutschland in die Kinos kommt, gehört zu den Eingeweihten der ersten Stunde. Snowden hatte sich, bevor er seine sensiblen Daten veröffentlichte, an sie und an den Journalisten Glenn Greenwald gewandt, damit sie sein Material journalistisch aufbereiten. Also reisten die beiden Aktivisten nach Hongkong, wo Snowden sie in dem selbst gewählten Transitbereich eines Hotelbettes empfing und sie in seine Geheimnisse einweihte. Die Vergangenheit Snowdens war abgestreift, die Zukunft ungewiss. Greenwald sorgte in den darauffolgenden Tagen für die Scoops in Zeitungen, Poitras drehte ihre Dokumentation. Von der Veröffentlichung an gibt es für Snowden keinen Weg mehr zurück in seine ruhige Mittelschichtsexistenz als Systemadministrator des Beratungsunternehmens Booz Allen Hamilton.

Das Unternehmen arbeitete für die National Security Agency (NSA), und Snowden gelangte während seiner Tätigkeit an Informationen über das Prism-Programm des amerikanischen Geheimdienstes, mit dem das Internet weltweit überwacht wird, und über das noch weitaus radikalere Tempora-Programm der britischen Partnerorganisation GCHG, mit dem der Zugriff nicht nur auf Metadaten erfolgt, sondern auch auf Internetinhalte – auf Mails, Fotos, Gespräche, Einträge in Sozialen Netzwerken. All dies wird, während Snowden in Asien sitzt, scheibchenweise ans Licht kommen und die Nachrichten weltweit beherrschen, sein Gesicht, der Film dokumentiert das ausführlich, ist nun allerorts zu sehen – und Snowdens anfangs so stoisch zelebrierte Sachlichkeit und Heiterkeit weichen im Hotelbett mühsam unterdrückter Unruhe. Snowden erfährt, dass in der Heimat sein Haus überwacht wird und seine Miete wie von Zauberhand nicht mehr überwiesen wird. "What happens, happens", sagt er, aber es klingt in diesem anonymen Hongkonger Hotel doch nur halb überzeugend, vor allem verdammt einsam.

Es gehört bis heute zur Eigentümlichkeit der NSA-Affäre, dass diese zwar gewaltig scheint, aber ihr die Anschauung fehlt, um sich skandalwirksam zu entfalten. Sie ist gewaltig, weil erstmals aufgezeigt werden konnte, dass die Behörden ohne begründeten Anlass weite Teile der Netzkommunikation der Welt speichern. Sie ist gleichzeitig nicht greifbar, weil der Skandal so handlungsarm ist: Die Staaten sammeln Daten vor allem, um die Profile von verdächtigen Personen in Zukunft rückwirkend analysieren zu können. Das ist natürlich zu abstrakt, zu unhandlich, um erzählbar und damit medientauglich zu sein. Die Gefahr, die von den Geheimdiensten ausgeht, ist nicht nur, aber vor allem eine potenzielle und für die allermeisten nicht erfahrbar. Poitras und Snowden sind sich dieses Mankos offenkundig bewusst. Sie wissen, dass jede Affäre eine gute Handlung braucht, ein menschliches Antlitz, Intrigenszenarien, eine dramatische Zuspitzung von Ereignissen. Der Film muss liefern, was Reflexionen über Datenzugriffe und Verwaltungsakten verwehrt bleibt: eine zur Einfühlung einladende narratio.

"I am not the story here", sagt Snowden gleich zu Anfang, es gehe ihm um die Sache und nicht um ihn. Die Medien setzten zu stark auf Personalisierung, das empfinde er als unangemessen. Und in diesem Moment findet natürlich ein schöner Selbstwiderspruch statt, da er sich gerade zum Hauptdarsteller eines Films macht, der vor allem um ihn kreist – das ändern auch nicht die Auftritte anderer Mitstreiter wie William Binney, einst ein hochrangiger Mitarbeiter der NSA, der mittlerweile zu den scharfen Kritikern der amerikanischen Geheimdienste zählt, wie des Hackers Jacob Applebaum, der über die Analysetechniken staatlicher Behörden aufklärt, oder wie Julian Assange in seinem eigenen Transitbereich, der ecuadorianischen Botschaft in London.

Snowden sagt, er vollbringe kein Opfer, weil ihm seine Enthüllungen Freude bereiteten, es sei erhebend, der Öffentlichkeit nützlich zu sein. Wenige Einstellungen später spricht er mit stockender Stimme davon, wie schwer es ihm falle, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Sich ans Kreuz nageln zu lassen und dabei belanglos zu bleiben? Das darf man durchaus paradox nennen. Man kann diesen Dokumentarfilm damit aber als Einführung in ein zeitgemäßes Heldenbild begreifen – das Heroische soll verglühen, sobald es ans Licht tritt. Die sozialen Bewegungen vergangener Jahrzehnte waren bekanntlich noch auf Ikonen von vermeintlicher Strahlkraft angewiesen, um sich machtvoll ausbreiten zu können. Die Revolten orientierten sich an Che Guevara oder Mao, an den zweifelhaften Ersatzvätern und ihren sagenhaften Ruhmestaten. Der Held in Poitras’ Dokumentation ist einer, der keiner sein will und sein soll und damit natürlich trotzdem und erst recht zu einem wird. Die Kreuzigungsmetapher ist, so besehen, nicht unplausibel: Opfer und Nichtopfer, Gott und Mensch, Held und Kreatur fallen widersprüchlich in eins.

In einer der letzten Einstellungen des Films unterhalten sich Snowden und Greenwald mit großer Begeisterung über einen Whistleblower, der angeblich sehr bald noch sensiblere, noch gewaltigere Enthüllungen veröffentlichen wird. Man ist sich als Zuschauer nicht sicher, ob diese Ankündigung im Sinne einer Nachricht ernst genommen werden darf. In der Logik dieses eindrucksvollen Films ist das Erscheinen eines Nachfolgers von Snowden in jedem Fall zwingend. Snowden wird damit zum kontingenten, austauschbaren Protagonisten, seine Funktion soll möglichst rasch auf einen anderen übergehen können. Das ist demokratisch, egalitär und netzideologisch gedacht: Der allerneueste Held ist lediglich ein Amtsträger mit randloser Brille und als beliebiger Repräsentant der Bewegung jederzeit freudig zum Rücktritt bereit. Angesichts der heiligen Menschenrechtssache tritt das Individuum zurück: Snowden wird gezeigt, wie er sich im Hotelbad die störrischen Haare ordnet, wie er sich selbstironisch ein etwas zu großes Jackett anlegt, wie er etwas unbeholfen an einem Hoteltelefon hantiert. Es scheint für Momente, als sei das größte Opfer dieses Helden, dass er der Affäre ein notwendiges Gesicht und eine notwendige Geschichte verleihen muss, weil sich die Medienmechanismen nun mal nicht über Nacht ändern lassen.

Zum Zeitpunkt der Hotelbettszenen weiß Snowden noch nicht, dass ihm die Russen Asyl gewähren werden, er weiß nicht, dass seine Freundin, die er in Amerika zurückgelassen hat, schließlich zu ihm nach Moskau ziehen wird. Man sieht das Paar gegen Ende des Films in Putins Reich kochend in der Küche stehen. Es sieht wunderbar belanglos und ziemlich glücklich aus. Ein neues Leben hat begonnen. Mission accomplished.