"Guten Morgen, ihr Pinguine! Guten Morgen, ihr Katzen!" So begrüßen fortschrittliche Lehrer ihre Schulkinder, weil es nämlich sein könnte, dass unter den Jungen und Mädchen jemand ist, der weder Junge noch Mädchen ist, sondern transsexuell und sich folglich diskriminiert fühlen müsste. Im Schulbezirk Lincoln in Nebraska jedenfalls hat es ein Fortbildungsseminar zum Thema Geschlechtssensibilität gegeben, und dort will man jetzt Anredeformen erproben, die nicht das Geschlecht der Kinder ansprechen, sondern – so ein Vorschlag – ihre Vorliebe für Milch oder Saft, alternativ für Fahrrad oder Skateboard.

Ein erzürnter Lehrer, den man allerdings nicht mehr als Lehrer zu bezeichnen hätte, sondern sozusagen geschlechtsblind als Lehrperson oder, um in der Metaphorik zu bleiben, als Walross, ein "Lehrer" also würde nicht mehr tatsachenadäquat schreien dürfen: "Ihr Saukerle, seid endlich mal still!", sondern er müsste rufen: "Ihr grauenhaften Skateboardfahrer, ihr schrecklichen Safttrinker, haltet das Maul!"

Nein, auch das geht leider nicht, weil es denkbar, sogar wahrscheinlich ist, dass es unter den Kindern welche gibt, die weder Saft noch Milch mögen, sei es aus Unlust, sei es aufgrund von Überempfindlichkeiten. So wie sich ein transsexuelles Kind bei der Anrede "Guten Morgen, Jungs, guten Morgen, Mädels!" ausgegrenzt fühlen muss, so würde ein Kind mit Laktoseintoleranz durch die Anrede "Guten Morgen, ihr Milchtrinker!" aufs Äußerste gedemütigt.

Im Deutschen mit seinem ausgeprägten grammatischen Geschlecht ist das Ganze noch schwieriger. Mag auch die amerikanische Lehrperson gut gelaunt "Good morning, penguins!" oder "Good morning, cats!" rufen, so ist das bei uns keinesfalls möglich. Die Katze ist weiblich, der Pinguin männlich. Die Unterscheidung zwischen Genus und Sexus ist für Kinder und auch für sehr viele Erwachsene zu hoch. Und "Milchtrinker" ginge allenfalls in der Doppelform "MilchtrinkerInnen", aber das lässt sich nicht gut aussprechen. Vielleicht: "Guten Morgen, ihr Liebenden vieler Getränke"?

Auch Tiervergleiche, mögen sie noch so nett und gut gemeint sein, sind riskant. Selbst geschlechtslose Wesen haben oft ein Genus, etwa "die" Amöbe. Vorschlag zur Güte: Die kleinen Kinder könnte man ganz harmlos mit "Guten Morgen, ihr Pantoffeltierchen!" begrüßen. Und die Älteren naturgemäß mit der klassischen Anrede: "Moin, ihr Schweine!" Dadurch wäre niemand ausgegrenzt.

