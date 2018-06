Drei Abende lang wird Außenpolitik zur Lokalpolitik, in Celle, in Berlin und im Hamburger Bahnhofsviertel. Mehrere Straßenschlachten spielten sich vergangene Woche in deutschen Städten ab, zwischen kurdischen Demonstranten, die gegen das Morden im syrischen Kobani protestierten, und – ja, wem eigentlich? "Salafisten" und "IS-Anhänger", heißt es in Zeitungsartikeln, hätten die Kurden attackiert. Wer sind diese Leute? "Hoch emotionalisiert" seien sie, so viel teilte die Polizei mit.

Der Abend nach dem dritten Krawall-Tag, kurz vor 19 Uhr. Vor der Al-Nour-Moschee im Hamburger Stadtteil St. Georg versammelt sich eine Handvoll Muslime, einige sind, sagen wir es so: mindestens leicht emotionalisiert; jedenfalls blicken sie immer wieder nervös in die Seitenstraße, dorthin, wo das kurdische Kulturzentrum liegt.

Guten Abend, stimmt das, was in den Zeitungen steht? Sympathisieren Sie mit dem "Islamischen Staat"?

"Was sind Sie, Journalist?", antwortet einer der Männer, Mitte vierzig, Lederjacke, arabischer Akzent. "Sie sehen eher wie ein Agent aus!" Verachtung auf den Gesichtern. "Sie wissen doch sowieso schon, was Sie schreiben", raunt ein anderer.

Nein, antworte ich, deswegen stelle ich ja Fragen. Also, was halten Sie vom IS?

Ein Endzwanziger, Outdoor-Jacke, schütterer Vollbart, antwortet: "Ich kann den IS doch gut finden, oder nicht? Wenn die Leute hier", ausholende Handbewegung, "Schwule und Lesben gut finden dürfen, darf ich doch wohl den IS gut finden. Das ist Meinungsfreiheit, oder?"

Schwule und Lesben schneiden anderen Leuten in der Regel nicht im Namen ihres Gottes die Köpfe ab, wende ich ein.

Zunehmende Emotionalisierung beim Mann mit der Lederjacke. "Das macht IS auch nicht! Woher wollen Sie das wissen?"

Fotos, Videos, Augenzeugenberichte, sage ich.

"Das alles ist", stechende Bewegung mit dem Zeigefinger, "von der CIA gemacht! Und vom Mossad! Sie wollen die Muslime unterwerfen. New World Order, schon mal gehört?!"

Mehrere Polizisten in Körperpanzerungen haben vor der Moschee Stellung bezogen. Zwei von ihnen gesellen sich jetzt dazu. Einer rät freundlich, das Thema zu wechseln oder es unter vier Augen zu besprechen. "Nicht dass hier noch die Emotionen hochkochen."

Es schließt sich ein etwas ruhigerer Gedankenaustausch mit dem jungen Mann in der Outdoor-Jacke an. Er stamme aus Tschetschenien, erzählt er, und lebe seit elf Jahren in Deutschland. Was "die Kurden" gerade versuchten, sei, Leute wie ihn als Extremisten anzuschwärzen, damit sie abgeschoben würden oder eine "Markierung in den Pass" bekämen. Die Eskalation habe im Sommer im nordrhein-westfälischen Herford begonnen, dort hätten Jesiden Muslime provoziert und geschlagen, weil sie angeblich IS-Sympathisanten seien, sagt er.

Den Polizeiberichten zufolge war es allerdings umgekehrt, danach attackierten IS-Anhänger jesidische Demonstranten. Aber was ist schon wahr, wenn alle Medien, wie der Mann sagt, lügen, wenn "keiner schreibt, was wirklich passiert"?

Das einzige Medium, dem der junge Tschetschene im Moment glaubt, ist die Messanger-Gruppe auf seinem Smartphone. Er öffnet die App. Unter dem Gruppennamen "Brüder Allahs" spielen sich deren Mitglieder eine Schreckensnachricht nach der anderen über angebliche Angriffe auf Muslime zu.

"Da!", ruft er und zeigt auf ein Foto von einem Mann mit mehreren Stichwunden im Oberkörper, zwei andere Bilder zeigen ausgebrannte Autos. "Die hat mir mein Bruder aus Tschetschenien geschickt. Das ist Muslimen gerade in Frankreich passiert." Die nächste Meldung: In Hamburg-Billstedt bewaffnen sich die Kurden! Die Brüder dort müssten jetzt äußerst wachsam sein! "Ich wohne in Billstedt", sagt der junge Mann. Wegen so was, sagt er und schwenkt sein Handy wie ein Beweisstück, traue er sich nicht mehr, seine Frau aus dem Haus zu lassen. – Wie bitte?

Doch, nickt er, ernsthaft. Er habe Angst um seine Familie.

"Sehen Sie", sagt ein Polizist später, "gegen so etwas sind wir machtlos." Wie solle man denn deeskalieren, wenn die Eskalation im Internet stattfinde? "Und plötzlich, wie aus dem Nichts, stehen dreihundert aufgebrachte Leute hier", setzt der Uniformierte fort. Im Grunde müsste man diese Smartphones verbieten.

Vielleicht muss man auch verstehen, dass Menschen, die in Kriege hineingeboren wurden, ob in Tschetschenien oder Palästina, mehr Schlechtigkeit für möglich halten als der Durchschnittsdeutsche. Paranoia, mit anderen Worten, kann Gründe haben.

In der Al-Nour-Moschee selbst herrscht jetzt eine andächtige Ruhe, es ist Abendgebetszeit. Was hier gedacht, gesprochen und gepredigt wird, lässt sich nicht so leicht eruieren. Mitunter fallen jedenfalls bedenkenswerte Worte. Neulich zum Beispiel mahnte ein Imam die Al-Nour-Gemeinde: "Die Muslime selbst sind nicht immer gut zueinander. Sie werden sehr schnell zornig aufeinander. Und sie streiten sehr schnell miteinander."