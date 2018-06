Gerade hatten wir uns an die schöne Empfindung gewöhnt, Weltmeister zu sein, da wird uns dieses wiederentdeckte Gemeinschaftsgefühl schon wieder genommen. Oder sollte man besser sagen: Wir sind auf dem besten Weg, uns dessen selbst zu berauben: Eine Niederlage in Polen! Und das passiert ausgerechnet uns! Als könnte nicht auch einem Weltmeister, der Brasilien 7:1 geschlagen hat, widerfahren, was andere Mannschaften gelegentlich heimsucht: ein Fußballspiel zu verlieren.

Bundestrainer Joachim Löw lobte seine Mannschaft trotzdem. Er sei zufrieden, habe gute Ansätze gesehen, sagte er, vertraue ihr auch gegen Irland. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger und Mesut Özil wollte Löw nicht als Ausreden gelten lassen. Er stellte klar: Diese Mannschaft sei diejenige, der er mit Blick auf die Europameisterschaft vertraue. Sie bedankte sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Irland. Bedankte?

Es ist kurios, aber bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft geht es dem Bundestrainer in diesen Wochen nicht zuallererst um Siege und das Vermeiden von Niederlagen. Das Team erfindet sich gerade neu. Genauer: Löw stellt gerade eine neue Mannschaft zusammen. Er schult sie im taktischen und technischen Bereich. Zarte Erfolge dieser Arbeit waren in den Spielen gegen Polen und Irland bereits zu sehen. Weitaus schwieriger gestaltet sich der Aufbau eines neuen Selbstbewusstseins. Bei Neueinsteigern wie Erik Durm oder Antonio Rüdiger mag das ruhig noch eine Weile dauern, Spieler wie Mats Hummels oder Toni Kroos haben diese Zeit nicht. Sie müssen jetzt beweisen, dass sie nicht nur Solokünstler sind, nach eigener Einschätzung über jeden Zweifel erhaben. Sie müssen jetzt beweisen, dass sie ohne Ausreden diese junge Mannschaft in ihrer Selbstfindungsphase führen und tragen können. Ersatzkapitän Manuel Neuer kann das nur begrenzt, er ist als Torwart zu weit entfernt vom Geschehen auf dem Platz.

Gegen Irland ein Unentschieden – jetzt sollten alle erst mal durchatmen, sich schütteln, sich sortieren, statt in Hektik und Selbstzerfleischung zu verfallen.Die Qualifikation für die EM ist nicht verspielt. Einmal hat die DFB-Elf seit dem Triumph in Brasilien nur gewonnen. Das ist weder überraschend noch dramatisch. Wenn Löw sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, könnte sich bald die Erkenntnis durchsetzen, dass der Rücktritt von Philipp Lahm oder Per Mertesacker keine Last, sondern ein Geschenk für eine neue junge Mannschaft sein kann.