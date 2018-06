Als man Patrick Modiano, den die Nachricht vom Literaturnobelpreis auf einem Spaziergang im Jardin du Luxembourg überrascht haben soll, endlich vor eine Kamera gesetzt hatte, zuckte er nur mit den Schultern. Er würde selbst gerne wissen, warum man gerade ihn ausgesucht habe, stammelte er. Dann blinzelte er noch ein wenig durch seine schwarze Kastenbrille und war wieder verschwunden.

Der, gemessen am gegenwärtigen Standard der Autorenselbstdarstellung, sympathisch hilflose Auftritt des französischen Nobelpreisträgers vor der Weltpresse versinnbildlicht den schönen Anachronismus der diesjährigen Entscheidung des Stockholmer Komitees. In einer Epoche, in der die Nationalliteraturen gerade dabei sind, hinter dem Gebirge der angloamerikanischen Weltliteratur mehr und mehr zu verschwinden, entscheidet es sich für einen Autor, der einem der sonderbar wehmütigen Paris-Romane von Emmanuel Bove entsprungen sein könnte. Und Emmanuel Bove lebte von 1898 bis 1945, womit gleich klar ist, in welcher Zeit Patrick Modiano zu Hause ist.

Der Hanser Verlag pflegt diesen kultivierten Autor einer alteuropäischen Melancholie mit liebevoller Sorgfalt. Nahezu alle zwei Jahre bringt er in den eleganten Übersetzungen von Elisabeth Edl ein neues Exemplar aus der schier unversiegbaren Flut schmaler Modiano-Romane heraus, auf deren Umschlägen zuverlässig Damenbeine und Damenschuhe der vierziger Jahre abgebildet sind. Und so lernte man in Deutschland Buch um Buch den gesamten Pariser Modiano-Kosmos kennen, die Straßen und Plätze, die Cafés, die Quais, die Hotels, die Krankenhäuser und Polizeistationen, all die alten Viertel, in denen ein verwirrend unübersichtliches Personal hin und her huscht, ohne jemals anzuhalten – und sei es auch nur, um beim Leser einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Doch genau darauf kommt es ihrem Autor nicht an: Modianos Figuren sind Gespenster. Wiedergänger einer versunkenen Zeit, deren Morsezeichen in alten Adressbüchern und auf verblassten Fotografien wie das Licht von erloschenen Sternen nur noch schwach pulsieren.

So wie es aussieht, ist der 69-jährige Patrick Modiano seiner Nachkriegskindheit schwer verletzt entkommen. Er wuchs auf in der Unbehaustheit eines unbürgerlichen Elternhauses am Quai de Conti Nr. 15, in einer Maisonettewohnung mit Blick auf die Seine und den Louvre, in der sich die wechselnden Lebensgefährten und zahllosen Freunde seiner geschiedenen Eltern die Klinke in die Hand gaben. Seither läuft dieser verwackelte und ungeschnittene Schwarz-Weiß-Film, der seine Kindheit im Herzen von Paris war, ununterbrochen in seinem Kopf weiter. Seit 49 Jahren schreibt er in traumatischer Besessenheit an seinen 150-Seiten-Romanen, die alle, wie er einmal eingeräumt hat, "un peu le même livre", so ziemlich ein und dasselbe Buch seien.

Dieses Lebensbuch ist tief verbunden mit der klassischen Moderne in der französischen Literatur – mit Albert Camus, Emmanuel Bove, Eugène Ionesco, Robert Pinget, Claude Simon und Raymond Queneau. Sein immer gleicher Grundriss: Ein Erzähler ohne jedes biografische Gepäck sucht nach Erinnerungen, die er nicht hat. Er spürt Figuren hinterher, die in irgendeinem vergessenen Adressbuch auftauchen (Gräser der Nacht). Frauen, die deportiert und ermordet wurden (Dora Bruder). Durchs Leben taumelnden Erwachsenen, die an andere durchs Leben taumelnde Erwachsene erinnern (Eine Jugend). Männern, die unter wechselnden Namen wechselnde Geschäfte in dunklen Ecken der Stadt betreiben (Die Gasse der dunklen Läden). Frauen am Rande des Selbstmordes, die von fragwürdigen Männern ausgehalten werden (Unbekannte Frauen). Den Stammgästen des Café Condé (Im Café der verlorenen Jugend). Alten Leuten, die den verpassten Rendezvous ihrer Jugend nachreisen (Der Horizont). Frauen, die einen jungen Mann mit dem Auto überfahren und deren Name dreißig Jahre später in der leeren Abflughalle in Orly aufgerufen wird (Unfall in der Nacht).

Diese Spurensuche wird nie durch das beglückende Wiederfinden der verlorenen Zeit belohnt. So etwas gibt es nur bei Proust, lange vor dem letzten Weltkrieg. Bei Modiano rotieren die Erinnerungen im Leeren, in der – mit dem dickbäuchigen deutschen Wort Abwesenheit nur unzulänglich übersetzten – "absence" , einer der nobelsten Adressen der französischen Nachkriegsliteratur, vermutlich ebenfalls direkt an der Seine gelegen.

Geliebt wird Modiano von seinen Lesern auch deswegen, weil er die Geschichte von der großen Verlassenheit der Nachkriegskinder (er ist Jahrgang 1945) inzwischen so oft und jedes Mal noch schöner, noch poetischer und noch trauriger erzählt hat, dass sie inzwischen beinahe so tröstlich geworden ist wie ein Herbstfeuer auf einer abgemähten Nebelweide. Einzig in seinem autobiografischen Bericht Ein Stammbaum erzählt er in buchhalterischer Nüchternheit von seiner Herkunft. Von seiner Mutter, einem Arbeiterkind aus Flandern, das Schauspielerin werden wollte und in den vierziger Jahren in das Pariser Midinettenmilieu eintauchte. Von seinem Vater, einem Pariser Juden mit italienischen, griechischen und spanischen Wurzeln, der sich während der Okkupation unter wechselnden Namen an wechselnden Pariser Adressen mit Schwarzhandelsgeschäften durchschlug, inmitten eines unbegreiflichen Menschenwirbels aus japanischen Schauspielern, deutschen Juden, mauretanischen Geliebten, australischen Autorennfahrern, russischen Mannequins und niederländischen Malern, die später alle durch Modianos Romane ebenso unbegreiflich und schemenhaft hindurchhuschen werden.

Es ist oft gesagt worden: Das jüdische Schicksal des Vaters wiederholt sich in der zerbrochenen Poetologie des Sohnes, in den vielen durch das Halbdunkel seiner Bücher irrenden Passanten einer Epoche, die Modiano nicht erlebt, aber tief verinnerlicht hat. Die ständig beschworene Pariser Topografie und der verheißungsvolle Rosenkranz der Pariser Straßennamen, den die Romane herunterbeten – Rue Docteur-Kurzenne, Quai Saint-Germain-l’Auxerrois, Square de l’Alboni –, buchstabieren eine Heimat herbei, die es nicht gibt. Obwohl man Modianos Romane angeblich mit dem Stadtplan in der Hand lesen kann.

Es sind die erschütternden Explosionen des 20. Jahrhunderts, deren spätes Echo in seinen Romanen noch immer nachhallt und die Gegenwart wie welkes Laub verwirbelt. Trotzdem sind es nicht die schweren Themen, sondern etwas Unfassbares, was uns süchtig jedes weitere Buch dieses Sonderlings erwarten lässt. Ist es die Leichtigkeit, die Stille, das Fließen, das Loslassen- und Einfachseinkönnen seines sanften neoklassischen Stils? Jeder ganz große Autor hat eine unverwechselbare Stimme, die am Ende sein Geheimnis bleibt. Und Patrick Modiano ist ein ganz großer Autor.