Es gibt Momente im Leben, da helfen nur noch Kinderlieder. Jetzt ist so einer: zehn Minuten vor Mitternacht. Ich sitze in einem ehemaligen Bergwerkstollen, der zur Suite umgebaut wurde, 155 Meter unter der Erde. Links Fels, rechts Fels, über mir und unter mir, was an sich kein Grund zur Beunruhigung wäre. Beängstigend aber ist, dass ich ganz allein bin – es gibt weder andere Zimmer noch Personal – und es sich überhaupt nicht allein anhört. Der Berg ruft: Vorhin grollte es sachte im Gestein. Jetzt ist ein feines Pumpen zu vernehmen, als habe die Grube ein Herz. Und läuten da leise Kirchenglocken? Hier unten ist doch überhaupt keine Kirche. Spukt es, oder bin ich nur panisch? Ich will lieber nicht auf weitere Geräusche warten. Stattdessen versuche ich, meine Angst wegzusummen, mit allen Liedern, die mir einfallen – Hänschen klein, Bruder Jakob, und Alle Vögel waren auch schon mehrmals da, alle, wirklich alle.

Das Bergwerk, in dem ich vor mich hin irrlichtere, ist eine alte Silbermine nahe der schwedischen Stadt Sala. Ein Labyrinth, dessen Gänge zusammen gut 20 Kilometer lang sind. Der tiefste Punkt liegt 318 Meter unter der Erde. Für mindestens 500 Jahre, von Christoph Kolumbus bis zur Kubakrise, wurden hier Metalle abgebaut. 450 Tonnen Silber, aber auch Zink und Blei. Heute kann man auf verschiedenen Führungen in die Tiefe vorstoßen. Und unter Tage übernachten – in einem Raum mit Doppelbett und silberfarbenen Möbeln. Paare buchen die Suite aus Romantikgründen. Auch eine Pornoproduktionsfirma fragte schon an. Und dann gibt es noch Kitschsucher wie mich: Als ich im Internet die glitzernde Grotte sah, tat sich in meinem Kopf ein Bergwerk aus Märchen und Mythen auf. Ein Schattenreich mit verzauberten Drachen, Schatzhöhlen und Zwergen in Edelsteinpalästen.

Eineinhalb Stunden fährt man von Stockholm nach Nordwesten, dann ist man in Sala. Die Umgebung des 12.000-Einwohner-Ortes sieht selbst für schwedische Verhältnisse sehr schwedisch aus: rote Häuschen, babyblauer Himmel, grünes Land, in dem viele Seen liegen. Doch die Naturidylle entstand durch den Bergbau. Früher waren hier Tümpel und Sümpfe. Mit Dämmen wurden sie aufgestaut und durch Kanäle verbunden. Die brachten das Wasser zur Schmelzhütte und zum Bergwerk, wo Wasserräder Pumpen betrieben oder Silber und Menschen aus der Tiefe zogen. Auch das Steinwappen am Rathaus von Sala zeigt Schlägel, Eisen und den Mond als Symbol für Silber – wegen eines Anfertigungsfehlers allerdings pessimistisch-abnehmend. Und in einer Kirche, der Sala Sockenkyrka, blicken Bråsta Lars und seine Frau von einem Relief: Der Legende nach kamen die Kühe des Paares eines Abends mit silbernen Hörnern von der Weide; beim Grasen hatten sie den Boden aufgewühlt und so die erste große Abbaustelle entdeckt.

Das Grubengelände liegt südwestlich der Stadt. Heute sind in den Minengebäuden ein Restaurant, eine Pension und Ateliers untergebracht. Dazwischen ragen Fördertürme auf: kirchturmgleich, trutzburgig, silorund – als habe man alle erdenklichen Konstruktionsarten mal ausprobieren wollen. Ich treffe Maaike und Andreas, zwei Guides, beide mit breitkrempigem Filzhut, hellem Hemd, dunkler Weste und Kniebundhose bekleidet – der Bergarbeitertracht des 18. Jahrhunderts. Sie werden mich in die Minensuite bringen. Allerdings auf Umwegen: Statt gleich mit dem Aufzug hinunterzufahren, habe ich erst noch eine Bergwerksführung gebucht. Man will schließlich wissen, in welcher Gegend man sich so einmietet.

Die "Große Grubentour" beginnt im Keller eines Hauses. Hinter einer Glastür schlägt uns kühlschrankkalte Luft entgegen, Stufen führen einen steilen Felsgang hinab. "Warte!", sagt Andreas. "Wir müssen erst dreimal an die Wand klopfen, um die Grubenfrau zu begrüßen." Die scheint hier der Minengeist zu sein und an einer Persönlichkeitsspaltung zu leiden: Mal erzählten Bergarbeiter, sie sei ihnen im weißen Kleid erschienen und habe sie vor Gefahren gewarnt. Mal trug sie Schwarz und riss selbst Gänge ein – besonders wenn jemand pfiff, fluchte oder spuckte.

Ein Fernsehteam, erzählt Maaike, habe mal mit einem Medium nach weiteren Grubengeistern gesucht und viele gefunden. "Man bräuchte Jahre, um alle auszutreiben. Ich glaube eigentlich nicht an solchen Spuk. Aber an einer Stelle in der Mine spürte man früher immer einen seltsamen Gegenwind. Seit das Medium da was gemacht hat, ist er weg." Unsere Schatten folgen uns wie anhängliche Riesen, als wir im funzeligen Deckenlicht nach unten steigen. Die Welt aus Gängen und Höhlen hat ihre eigene Farbpalette: elefantengrau, berlinermauergrau, herbstnebelhellgrau, rauchschwadendunkelgrau und ab und zu silberschatzglitzergrau. An manchen Stellen haben Bergarbeiter ihre Initialen eingeritzt. Anderswo sind Plaketten mit Unterschriften schwedischer Könige in den Stein eingelassen. Sie erinnern an hoheitliche Besuche in der Grube, die bis Ende des 19. Jahrhunderts im Besitz der Krone war. Auch die meisten großen Schächte sind nach Regenten benannt; in 60 Meter Tiefe laufen wir von Königin Kristina über Gustav III. zu Karl XI. "Säle und Stollen tragen oft Namen von anderen Adeligen oder Bergmeistern", sagt Andreas. "Oder von Ereignissen: Ein Gang heißt Zulukrieg."

Je länger wir unterwegs sind, umso schmaler und unwirtlicher werden die Stollen. Das Laufen wird zum Dahinstolpern, zum Balancieren über Steinbrocken, zum Gummistiefelschlittern in Matsch und knöchelhohem Wasser. Das einzige Licht kommt jetzt von unseren Taschenlampen, mit denen wir uns durch immergleiche Gänge tasten. Der ultimative Tunnelblick. Irgendwann kehren wir um. Und stoßen in einem Schacht auf ein untrügliches Zeichen menschlicher Zivilisation: den Aufzug, der alle Bergwerksebenen miteinander verbindet.

Der Lift rattert uns hinunter auf 155 Meter – in dieser Tiefe werde ich heute übernachten. Die Stollen hier sind besser ausgebaut. Bequeme Wege führen durch Gänge, in denen Lämpchen schummern. Wo sich größere Höhlen auftun, stehen oder sitzen lebensgroße Puppen: Bergleute bei der Arbeit und bei der Rast. Andreas erzählt vom Leben früher, von Morgengebeten vor der Schicht, Grubenpferden in unterirdischen Ställen, Schmieden unter Tage, häufigen Krankheiten wie Tuberkulose. Von der Feuersetzungsmethode, mit der ein Großteil der Mine entstand: "An den Felswänden wurde Holz gestapelt und angezündet. Die Hitze ließ den Stein springen, sodass man sich anschließend mit Werkzeugen in den Fels hineinhacken konnte."