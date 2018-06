Wenn Ada Angst hat, sitzt sie am Fenster. Sie beißt auf ihrem Zopf herum, sie kratzt sich die Hände wund. Wenn Ada Angst hat, geht sie in ihr "Therapiezimmer", sie setzt sich die Plastikpfropfen des Stethoskops in die Ohren, legt sich das Bruststück aufs Herz und horcht, ob es noch schlägt. Irgendwann lässt sie den Schlauch ins Wasser sinken, zu den Neonsalmlern ins Aquarium, sie lauscht dem "gleichmäßigen Rauschen" und wird "gedächtnislos", ein "Fisch unter Fischen".

Die 29-jährige Schweizerin Simone Lappert hat bisher vor allem Lyrik verfasst und dafür Preise gewonnen. Sie will viel in ihrem Romandebüt Wurfschatten. Sie will die Geschichte einer Angst erzählen, die lebensverhindernd ist. Ada ist Schauspielerin, sie ist Mitte zwanzig, aber die Angst frisst ihre Tage, und sie verpasst Vorsprechen um Vorsprechen. Mit einem Job als Leiche im Off-Theater ihrer Schweizer Kleinstadt hält sie sich finanziell einigermaßen über Wasser, hin und wieder lädt sie Freunde zum Essen ein.

In der restlichen Zeit läuft sie durch Einkaufspassagen. Sie kauft sich Fische, denn Fische sind ihr Lebensthema, sie sehnt sich hinunter zu ihnen, hat schon als Kind die goldschimmernde Dorade von der Theke ausgelöst und am Bettende verschimmeln lassen. Jetzt, als junge Erwachsene, kauft sie im Zoofachhandel Diskusfische für 900 Franken und lässt sie in der Badewanne schwimmen.

Als sie ihre Miete nicht mehr zahlen kann, verfällt ihr Vermieter auf die Idee einer Zwangseinquartierung. Eines Tages steht sein Enkel Juri am Fenster in Adas Küche, rotblond, pragmatisch und unverschämt. Ada versucht wochenlang, ihn zu vergraulen, setzt Käfer bei ihm aus und kommt nachts nackt in sein Zimmer, wenn er Frauenbesuch hat. Aber Juri bleibt, er lässt sich nicht schrecken von Adas Neurosen und ihrer Angst.

Woher diese Angst kommt, will das Buch offenlassen – in dieser Intention liegt seine Stärke. Die Angst ist existenziell, sie hat keine biografische Ursache, sie war einfach eines Tages da. Ada ist ein Mensch ohne Filter; sie kann nachts nicht schlafen, die Wohnung bedrängt sie wie ein "leise malmendes Balkengebiss". Leider ist es, als würde sich die Autorin weder auf die Stärke ihrer Bilder verlassen noch auf ihre Grundintuition, dass man vielleicht gar nicht viel erklären muss, wenn jemand vor dem Leben erstarrt.

Und so wird, während das Buch über die Herkunft der Angst seiner Protagonistin schweigt, alles andere benannt und erläutert. Kein Bild, keine Szene darf stehen bleiben, ohne dass sofort die Bedeutung mitgeliefert würde. Juri, in den sich Ada natürlich verliebt, wischt sich mit dem Arm über den Mund und damit "vielleicht die Antwort weg". Es reicht nicht, dass Ada sich das Bild von einem Tumor anschaut, man muss auch erfahren, dass die Angst in ihr wuchert "wie ein Krebsgeschwür".

Vielleicht entsteht dieses Ungleichgewicht zwischen klugem Schweigen und erstickender Beredsamkeit, weil Lappert ihrer Figur die Bürde auflastet, repräsentativ zu sein. Vielleicht hat Ada so wenig Biografie, weil sie für viele stehen soll. Einmal erzählt Ada, ihre Mutter halte die Generation ihrer Tochter für "verweichlicht", für eine Horde "gelangweilter Allergiker", die "ihrer Freiheit nicht gewachsen" seien. Ist die Antwort auf unbedingte Freiheit unbedingte Angst? Dann wäre der Roman so etwas wie das weibliche Gegenstück zu Kevin Kuhns Debüt Hikikomori, das davon erzählt, wie sich ein junger Mann aus überbehütendem Elternhaus monatelang in seinem Zimmer einschließt und schließlich am Computer aus digitalen Bausteinen eine neue Welt errichtet.

Beide Bücher haben etwas sehr Programmatisches, als hätten sich ihre Autoren eine Versuchsanordnung gesetzt. Wurfschatten hat einen durchaus soliden Plot, und doch entsteht keine wirkliche Spannung, kein Erzählfluss. Das Grauen in Adas Welt bleibt reine Behauptung, die Handlung wirkt wie Anschauungsmaterial zur These von der Freiheitsangst. So gibt es in Adas "Therapiezimmer" eine Wand, an der sie allerlei Schreckensbilder aus Magazinen und Zeitungen angebracht hat, "alphabetisch geordnet von Attentat bis Zyste", eine Art Konfrontationstherapie. Da hängt ein Bild von einem Gehirntumor, weil Ada Angst vor einem Gehirntumor hat. Da hängen Bilder von Naturkatastrophen, weil Ada Angst vor Naturkatastrophen hat. Da hängt das Bild einer Nervenheilanstalt, weil Ada Angst hat, in einer Nervenheilanstalt zu landen. Beruhigend, wenn dies die Ängste wären, mit denen unsere Generation kämpfen muss. Wenigstens wüssten wir jederzeit genau, womit wir es zu tun haben.