Mit so vielen Reaktionen hatten wir nicht gerechnet: Unser Plädoyer für ein soziales Pflichtjahr ("Haltet zusammen" ZEIT Nr. 37/14) löste unter ZEIT-Lesern eine Debatte aus. Um Kritik, Lob und Anregungen aufzunehmen, lassen wir auf dieser Seite Leser und Fachleute zu Wort kommen





"Verstoß gegen den Geist des Grundgesetzes"

Bei den befragten Experten aus Justiz, Politik und Verbänden herrscht weitgehend Skepsis



Unser Grundgesetz ist von einer ganz bestimmten Geisteshaltung geprägt. Auf den ersten Blick gibt es Spielräume für ein soziales Pflichtjahr. Artikel 12 garantiert zwar die freie Berufswahl und verbietet den Arbeitszwang, erklärt aber auch: "Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht." Im Klartext: Ein Pflichtjahr ist nicht ausgeschlossen, solange es alle betrifft, Frauen und Männer. Zumal es Artikel 12a gibt, mit dem einst die Wehrpflicht eingeführt wurde.

Entscheidend ist hier das Wort "herkömmlich". Es bedeutet, dass so eine Dienstpflicht zulässig wäre, wenn es diese früher schon mal gegeben hätte. Und zwar vor der Nazizeit, in der Weimarer Republik. Hat es aber nicht. Die Dienstpflicht war eine Erfindung der Nationalsozialisten. Ein soziales Pflichtjahr würde also gegen den Geist des Grundgesetzes verstoßen, das als Gegenentwurf zur Nazizeit konzipiert wurde. Die Nationalsozialisten erklärten: "Du bist nichts, dein Volk ist alles." Artikel 1 des Grundgesetzes hingegen erklärt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."

Natürlich wurde dieser Geist schon mehrfach missachtet. Ein trauriges Kapitel ist die Änderung von Artikel 16. Wie der Bundestag damals das Grundrecht auf Asyl ausgehöhlt hat, das war unrühmlich. Und die Auswirkungen waren auch heftiger, als sie es bei der Einführung einer Dienstpflicht wären. Doch mit dem schlimmen Verstoß von früher einen schlimmen Verstoß von heute zu rechtfertigen – das geht gar nicht.

Ulrich Battis ist Verfassungsrechtler. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Humboldt-Universität Berlin

Es ist ein großer Eingriff, wenn die Politik über ein Lebensjahr eines Bürgers verfügt. Dafür muss man gute Argumente haben. Bei der Wehrpflicht war das die Landesverteidigung. Argumente wie die persönliche Entwicklung junger Menschen sind dagegen nicht hinreichend.

Deshalb habe ich 2011 als Ministerin nach dem Ende des Zivildienstes auch kein soziales Pflichtjahr angestrebt. Stattdessen haben wir den Bundesfreiwilligendienst (BFD) eingeführt. Hier kann man zwischen sechs und 18 Monaten im sozialen, kulturellen oder in einem anderen Bereich arbeiten. Alle dachten, das floppt. Aber Ende des Jahres hatten wir die angepeilte Zahl von 35.000 sogenannten Bufdis erreicht. Eine politische Sensation.

Zusammen mit den 5.000 zusätzlichen Stellen, die wir beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und beim Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) geschaffen haben, konnten wir die fehlenden Zivildienstleistenden kompensieren.

Es gibt noch einen Grund, wieso der BFD den Alternativen überlegen ist: Dieser Dienst steht allen Altersgruppen offen. Für eine Gesellschaft, die vom demografischen Wandel betroffen ist, ist das sehr wichtig, da gerade Menschen zwischen 60 und 75 Zeit haben, viel zu geben. Tatsächlich waren am Ende meiner Dienstzeit 20 Prozent der Bufdis über 50 Jahre alt. Und: 55 Prozent der Bufdis waren männlich. Noch so eine Zahl, die keiner erwartet hatte. Deshalb glaube ich: Ein guter Freiwilligendienst ist für alle attraktiv.

Kristina Schröder war von 2009 bis 2013 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ich habe gleich mehrere Probleme mit einem sozialen Pflichtdienst. Eine solche Maßnahme ist weder mit der UN-Menschenrechtskonvention noch mit unserer Verfassung vereinbar. Einfach so die Lebenszeit von Menschen für einen Dienst zu vereinnahmen geht eben nicht. Zu den rechtlichen Schwierigkeiten kommen die Kosten. Wir müssten die Dienstleistenden bezahlen, brauchten eine Verwaltung, die sich um sie kümmert. Alles in allem wären das für 800.000 Schulabgänger rund 15 Milliarden Euro. Fragen Sie mal Finanzminister Schäuble, was der davon hält. Ein solches Projekt wäre nur durchsetzbar, wenn ein starker politischer Wille dahinterstünde – und den sehe ich nicht.

Außerdem gibt es ja genügend junge Deutsche, die einen Freiwilligendienst absolvieren wollen. 90.000 sind derzeit dabei. Es gibt Wartelisten, weil wir nicht alle unterbringen können. Ein Pflichtjahr ist also unsinnig. Wir haben aber ein sinnvolles Gegenkonzept: soziale Pflichtpraktika für all jene, die Mediziner, Pädagogen und Pfleger werden wollen, also in Berufe gehen möchten, wo man viel mit Menschen zu tun hat. Noch wichtiger wäre allerdings, dass es solche Pflichtpraktika auch für Schüler gibt. Um das zu erreichen, sollte die Verkürzung des Gymnasiums auf acht Jahre zurückgenommen werden. Die zusätzliche Zeit wird dann für soziale Praktika genutzt. Die didaktische und pädagogische Betreuung findet im Unterricht statt. Denn eines ist sicher: Es hilft jedem jungen Menschen bei seiner Entwicklung, wenn er soziale Erfahrungen sammelt.

Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes