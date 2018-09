Mit vier Jahren konnte die kleine Besserwisserin lesen, mit sechs sprach sie Latein, mit sieben schrieb sie Gedichte. Als Einzelkind wurde sie in ländlicher Abgeschiedenheit von den Eltern und ausländischen Gouvernanten unterrichtet. Spaß und Abenteuer fand sie in der Literatur. Als sie mit fünfzehn zum ersten Mal in eine Schule kam, war das ein Schock. Denn beliebt machte sie ihre intellektuelle Frühreife nicht. In einer Mischung aus Anpassungsversuchen, Clownerien und Selbstgerechtigkeit überstand sie die Schuljahre. Doch Frauen durften erst "auf Probe" studieren. Sie studierte vor allem das Leben, schloss aber die Prüfungen mit Auszeichnung ab. Eine Eintrittskarte für die wirkliche Welt war das nicht. In einem Brief klagte sie den Eltern, sie kriege "weder die Arbeit, die ich will, noch das Geld, das ich will, deshalb auch nicht die Kleider, die ich will, oder den Mann, den ich will!". Der Retter in der Not spazierte schließlich samt seinen Manierismen fix und fertig in ihre Fantasie "und bewarb sich nonchalant um den Job als Held". Vierzehn Jahre und zwölf Romane lang verdiente er ihr die Brötchen. Unverwundbar und ein Superlativ auf jedem Gebiet, steckte er seine Nase in undurchschaubare Probleme, um am Ende unfehlbar die Wahrheit herauszufinden.



Ihre eigenen Lebenserfahrungen aber ließen den übermenschlichen Kasper allmählich hohl erscheinen. Eine leidenschaftliche Liebe war nicht erwidert worden. Eine Affäre endete, als sie schwanger wurde. Sie verheimlichte ihre Schwangerschaft und brachte ihr Kind bei einer Verwandten unter. Bis zu ihrem Tod wusste niemand von ihrer Mutterschaft. Aus Angst, als alte Jungfer angesehen zu werden, ging sie eine unglückliche Ehe ein, an der sie bis zum Tod ihres Mannes festhielt. Ihren Helden aber wollte sie loswerden. Sie sah sich als Dichterin und Gelehrte, nicht als Romanautorin. Finanziell gesichert, konnte sie endlich ihren intellektuellen Neigungen nachgehen, die sie zum Theater führten, von christlichen Schauspielen zur Theologie. Doch uns ist die unkonventionelle Konservative als Schöpferin jenes amüsanten Helden bekannt, dessen imaginäres Epitaph ebenso auf sie passt: "Hier liegt ein Anachronismus in der vagen Hoffnung auf die Ewigkeit." Wer war’s?

Lösung aus Nr. 42:

Stuart A. Staples (geboren 1965) ist Sänger, Gitarrist und Songwriter der britischen Indie-Pop-Band Tindersticks (gegründet 1993) und mit der Künstlerin Suzanne Osborne verheiratet. Die Band wurde auch durch ihre Soundtracks zu Filmen der französischen Regisseurin Claire Denis bekannt