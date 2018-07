Beim Hühnermarkt in Hühnerwiehl dürfen nur Bauern Hühner verkaufen, die maximal 10.000 Hühner besitzen. Alfred und Bert sind zwei dieser Bauern. Als Erstes verkauft Alfred von seinen Hühnern ein Achtel der Anzahl der Hühner, die Bert besitzt, und noch ein Achtelhuhn mehr. Danach verkauft Bert von seinen Hühnern ein Siebtel der Anzahl der Hühner, die Alfred nun noch besitzt, und ein Siebtelhuhn mehr. Dann hat Alfred wieder einen Kunden, der von seinen Hühnern nun ein Sechstel der Anzahl der Hühner, die Bert nun noch besitzt, kauft sowie ein Sechstelhuhn mehr.

So geht das weiter, immer abwechselnd, mit Fünfteln, Vierteln und so fort. Am Ende verkauft Alfred von seinen verbleibenden Hühnern die Hälfte der Anzahl der Hühner, die Bert noch besitzt, und ein halbes Huhn mehr und dann Bert von seinen verbleibenden Hühnern noch so viele, wie Alfred noch besitzt, und ein ganzes Huhn mehr. Nun hat er siebzehnmal so viele Hühner wie Alfred übrig.

Wenn man bedenkt, dass es sich um lebende Hühner handelt, die also immer nur ganz verkauft wurden, wie viele Hühner haben die beiden dann ursprünglich zum Verkauf vorgesehen, und wie viele haben sie am Ende des Markttages noch übrig?

Lösung aus Nr. 42:



Waagerecht: A 3146 E 59 G 483 H 196 I 3481 K 21 L 29 M 6627 O 994 Q 121 R 53 S 9773; senkrecht: A 343 B 1849 C 43 D 6116 E 59 F 961 J 8649 K 2227 L 295 N 713 P 93 Q 17