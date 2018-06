Für Turnier- wie Hobby-Scrabbler gilt: Manches Spiel wird erst in den letzten Zügen entschieden. Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, möglichst viele zwei- und dreibuchstabige Wörter zu kennen. Denn zum Ende einer Partie sind die Anlegemöglichkeiten in der Regel stark eingeschränkt. Häufig kommt es vor, dass der Beutel (fast) leer ist und sich auf dem Bänkchen sieben Buchstaben für einen Bingo finden, der aber nirgends platziert werden kann. Das ist ärgerlich, liegt aber in der Natur der Sache. In der abgebildeten Situation sind die Voraussetzungen ganz anders geartet. Als ich mich neulich dieser Konstellation gegenübersah, fiel mir nicht mal ein Wort mit mehr als vier Buchstaben ein.



Bei 319 zu 353 Punkten zugunsten meines Gegners musste ich dringend Boden gutmachen – und darauf hoffen, den zweiten Blanko noch zu ergattern. Immerhin brachte mich mein Zug leicht in Führung. Wie lautet er?

Lösung aus Nr. 42:



Mit GRAM auf A5–A8 erzielte Claudia Aumüller insgesamt 40 Punkte