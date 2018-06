New Yorker Goldesel

Die Yellow Cabs stellen den wichtigsten Taxiservice in New York. Nur ihre Fahrer dürfen Gäste auf Zuruf im Straßenverkehr mitnehmen. Außer Uber haben die Gelben aber noch andere Konkurrenten: 6.000 grüne Taxis, die in Stadtvierteln wie Brooklyn und Queens unterwegs sind. Die Grünen wurden noch unter dem vorigen Bürgermeister Michael Bloomberg eingeführt, weil die Gelben sich weigerten, außerhalb Manhattans Passagiere aufzulesen oder abzuliefern. Für Uber ist New York ein idealer Markt, weil viele Einwohner gar kein Auto besitzen. Allerdings ist dieser Markt stark reguliert.

Rund eine Million Fahrten bei 600.000 Passagieren verzeichnet die Taxikommission täglich, die Hälfte bisher immer noch mit den Yellow Cabs. Der Kommission zufolge verdienen die Fahrer je nach Wochentag und Tageszeit nach Abzug von Kosten zwischen 14 und 31 Dollar pro Stunde. Ein normales New Yorker Taxi legt dabei pro Jahr 112.000 Kilometer zurück. Wer einen gelben Flitzer steuern will, muss allerdings genügend Finanzkraft haben. Denn dazu braucht es eine Erlaubnis in der Form eines offiziellen Medaillons – zu finden auf der Kühlerhaube –, das von der Taxikommission vergeben wird. Die Medaillons, von denen es derzeit 13.437 gibt, kosten jeweils mehr als eine Million Dollar. Eine Institution namens Medallion Financials vergibt Darlehen, die abstottern muss, wer eine Konzession kaufen will. Trotzdem war die Investition in ein Taxi in den vergangenen Jahren weit lukrativer als etwa in US-Immobilien oder Gold. Und gut vernetzt ist das von Uber-Chef Travis Kalanick bekämpfte "Cabbie-Kartell" auch: Allein die Stadt New York, die über die Spielregeln für Fahrdienste bestimmt, nimmt jährlich 1,2 Milliarden Dollar Gebühren von den Gelben ein.

Heike Buchter