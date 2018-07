Die große Sehnsucht nach Normalität im Umgang mit Russland kehrt zurück. Die bunten Bilder vom Formel-1-Rennen in Sotschi waren so ein Moment. Wladimir Putin lächelte wieder. Im lässig geöffneten Hemd überreichte er den Siegern die Pokale. Wie schön wäre es, wenn auch die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland so gelingen könnte. Wie schön wäre es, den Ukrainekrieg darüber vergessen zu können. Wie schön wäre übrigens auch die Aufhebung der Sanktionen. Darauf richtet sich die Sehnsucht.

Zeitgleich mit dem Formel-1-Rennen hat der russische Präsident angekündigt, seine Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen. Es hat den Anschein, als wolle Putin wieder etwas netter sein, kompromissbereiter, berechenbarer. Das nährt die Hoffnung auf Normalität. Schon drängen in Deutschland einflussreiche Stimmen darauf, im Gegenzug netter zu Putin zu sein. Nett heißt hier meist: Sanktionen aufheben. Hans-Dietrich Genscher plädiert dafür. Gerhard Schröder machte sich auf dem "Russland-Tag" Anfang Oktober in Rostock dafür stark.

Die Argumente für Sanktionserleichterungen lauten in der Regel so: Seit gut einem Monat gelte in der Ukraine ein Waffenstillstand, Putin habe die letzte Runde der EU-Sanktionen ertragen und nicht mit Gegenmaßnahmen geantwortet. Europa gehe in eine neue Phase seiner Wirtschaftskrise und könne Entspannung im Osten gut gebrauchen. Es gebe neue, größere Probleme wie den Vormarsch der IS-Milizen in Syrien und im Irak. Aus Moskau und Kiew kämen versöhnliche Töne. Doch ist die Ukrainekrise wirklich entschärft? Sind die Gründe für die Sanktionen entfallen?

Die Kiewer Regierung wird im russischen Fernsehen verunglimpft

Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man versteht, warum Wladimir Putin seine Soldaten von der Grenze zurückzieht. Optimisten würden sagen, damit sei die militärische Option vom Tisch, Putin lenke ein. Realisten würden entgegnen, Putin habe einen öffentlichkeitswirksamen Schritt gemacht, der den Druck auf Kiew kaum mindere. Tatsächlich spricht viel dafür, dass Russland die Ukraine nicht vom Haken lassen will. Erstens geht der Gasstreit unvermindert weiter. Jedes Mal, wenn die europäischen Vermittler "Einigung!" rufen, stellt Gazprom neue Forderungen. Nun streitet der russische Staatskonzern mit der ukrainischen Regierung um die Altschulden für geliefertes Erdgas, um die Höhe, um sofortige Tilgung oder Aufschub. Zweitens lässt in Russland die Hetze gegen die Ukraine nicht nach. Die Kiewer Regierung wird im russischen Fernsehen weiter als illegitim verunglimpft. Drittens kämpfen die Separatisten unverdrossen weiter um Ausweitung ihres Gebiets; Moskau lässt sie gewähren.

Putin hat also nicht das Ziel geändert, die Ukraine zu chaotisieren – und so von Europa fern- und von Russland abhängig zu halten. Er hat nur die Taktik gewechselt und geht einstweilen nicht den militärischen Weg. Damit sind die Gründe für die Sanktionen nicht entfallen.

Der Anfang September vereinbarte Waffenstillstand passt genau ins Bild. Die Waffenruhe bedeutet nicht, dass die Waffen schweigen. Nur der große Krieg macht Pause. Am Flughafen von Donezk gingen die erbitterten Kämpfe auch diese Woche weiter. Seit Beginn des Waffenstillstands starben in der Ostukraine über 330 Menschen. Beide Seiten verstoßen gegen das Abkommen. Die Separatisten weigern sich vor allem, den für die Ukraine entscheidenden Teil zu erfüllen: Rückgabe der aus Russland gelieferten Waffen und Abzug der professionellen Kämpfer.

Gerhard Schröder sagte in Rostock, gerade in der Krise müsse man miteinander reden. Gespräche allein jedoch führen nicht weiter. Das zeigt die Krise einer Konferenz, die Schröder als Kanzler selbst begründet hatte: des deutsch-russischen Petersburger Dialogs der Zivilgesellschaften, an dem Nichtregierungsorganisationen, Politiker und Geschäftsleute teilnehmen. Was anfangs ein wirklicher Austausch war, erstarrte im Laufe der Jahre zu einem Ritual, bei dem man aneinander vorbeiredete. Denn Putin versteht unter Zivilgesellschaft etwas anderes als die Deutschen. Inzwischen lässt der russische Präsident sogar die Menschenrechtsgesellschaft Memorial drangsalieren. Mehrere deutsche NGOs boykottierten derweil das Treffen. Deutsche und Russen verschoben den Petersburger Dialog schließlich. Das zeigt, wie sehr die Sehnsucht nach Normalität von der Realität eingeholt wird.

Die Sanktionen sind kein Ersatz für das Reden miteinander, sondern die langfristige Antwort der EU und der USA auf Putins kurzfristige Offensiven. Das von Schröder und Genscher kritisierte EU-Wirtschaftsembargo vom September folgte auf die russische Intervention in der Ostukraine und die massive Unterstützung der Separatisten. Um diese Sanktionen aufheben zu können, müssten die Gründe dafür verschwinden: Die Separatisten müssten alle Punkte des Waffenstillstands erfüllen, auch den, dass Donezk und Lugansk mit einem Sonderstatus Teil der Ukraine bleiben; Russland müsste alle Waffen und Kämpfer abziehen; die OSZE müsste das überall und jederzeit überprüfen können.

Wladimir Putin hat leider allzu oft Entspannung nur vorgetäuscht, um dann wieder überfallartig die Krise zu verschärfen. Solange seine Entscheidungen unberechenbar bleiben, herrscht keine Normalität.

