Um was geht es in der aktuellen ZEIT? Was sind die wichtigsten Themen? Diese stellen ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und der stellvertretende Chefredakteur Bernd Ulrich Ihnen hier vor.

Wir beide gehören zu dieser merkwürdigen Generation, die alles begründen muss. Dabei werden wir alle doch so sehr auch von Vorurteilen, Gewohnheiten und Ticks beherrscht. Unsere Titelgeschichte widmet sich gleich fünfundzwanzig solcher Ticks und Mythen. Es geht um das höchste Gut, die Gesundheit. Man muss täglich mindestens drei Liter Wasser trinken, nicht wahr? Lesen bei schwachem Licht schadet den Augen, oder? Nachts essen macht besonders dick, na klar?! Und beim Nasenbluten hilft es, den Kopf in den Nacken zu legen, ganz sicher? Nein, alles falsch.

Für einen Mythos ähnlicher Machart halten unsere Autoren Marc Brost und Mark Schieritz auch den Satz: Ein ausgeglichener Staatshaushalt ist die beste Finanzpolitik. Im Politikteil polemisieren sie gegen die Schwarze Null, die Wolfgang Schäuble anstrebt. Ein Ziel, das zum Selbstzweck geworden ist, und der schwächelnden Konjunktur etwa so viel hilft, wie den Kopf in den Nacken zu legen. Wir zwei glauben trotzdem weiter an möglichst solide Haushalte, aber die ZEIT ist eben pluralistisch.

"Sein oder Design", so hieß in den achtziger Jahren ein viel gelesenes Buch, in dem einem auf tiefschürfende Art der Spaß an der bloßen Form genommen werden sollte. Form, das ist doch bloß oberflächlich, nur Inhalt hat Tiefe! Das ZEITmagazin gibt darauf eine ganz praktische Antwort: 108 Seiten Innenarchitektur, Lampen, Linien – Design eben. Vieles, was man dort sieht, wird man sich nicht leisten können, aber das Sehen allein ist schon ein Genuss: Sein UND Design.

Der Geist früherer Jahrzehnte durchweht in dieser Woche auch wieder CDU und CSU. Sie fordern, die Einführung der Frauenquote in großen Unternehmen zu verschieben, weil die Konjunktur lahmt. Wo da der Zusammenhang ist? Das wissen wir auch nicht, aber wir wissen, dass die Einführung der Quote bei der ZEIT unsere Konjunktur ganz entschieden belebt hat, es geht lebendiger zu denn je. In dieser Ausgabe diskutieren fünf Karrieremütter, wie sie ganz praktisch erfolgreiche Frauen und gute Mütter zugleich sein können. Schämen tun die sich jedenfalls für nichts mehr.

An ernsten Themen in ernsten Zeiten fehlt es auch in dieser Ausgabe nicht. Alice Bota hat sich in der Ostukraine den Waffenstillstand angesehen und von überall her Geschützlärm gehört. Ein auf ganz andere Art ernstes und für viele bedrückendes Problem ist der Zustand in den Seniorenheimen: Wie werde ich leben, wenn ich zu alt bin, um mich zu wehren? In einer gemeinsamen Aktion von ZEIT ONLINE und ZEIT haben wir Menschen nach ihren Erfahrungen gefragt, die teils beunruhigenden Ergebnisse finden sich in diesem Heft.

Und dann noch das Reisemagazin über das zweite Leben von Gebäuden. Ein ehemaliger Stripclub, eine Kirche, eine Silbermine wurden zum Hotel umfunktioniert. Schlafen in einer anderen Welt.

Wenn wir die wenigen Ausschnitte aus einer dieser überreichen ZEIT-Ausgaben vorstellen, sind wir immer wieder ein bisschen verwundert über eine Zahl: Auch diesmal kostet unsere Zeitung wieder nur so viel wie ein Caffè Latte, wenn man Glück hat mit Croissant.

