Während vor dem Wiener Arbeits- und Sozialgericht der ehemalige Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann gegen seine Entlassung klagt, hat der österreichische Kulturminister Josef Ostermayer soeben Hartmanns Nachfolgerin bekannt gegeben: Karin Bergmann-Blau, 61, gebürtige Recklinghäuserin, leitet bis 2019 das größte Theater Europas.

Minister Ostermayer hatte vor der Wahl gestanden, einen Burg-Neuling oder einen Burg-Kenner zu installieren. Als aussichtsreiche Neulinge hatten der Regisseur Michael Thalheimer und der Dresdner Intendant Wilfried Schulz gegolten.

Der Neuling hat einerseits den Vorteil, mit der Vorgeschichte des Wiener Burgtheaters (dazu gehören: abenteuerliche Abschreibungs-Geschehnisse; kunstvoll verschleierte Schulden; kaum nachvollziehbare Buchungswege) nicht vertraut zu sein, er ist also einer, der sich, wienerisch gesagt, nicht eh auskennt und der in die Abgründe des Hauses den frischen Blick des Revisors werfen könnte.

Ein solcher Neuling hätte aber andererseits den Nachteil, der Burg in der jetzigen Lage keinesfalls gewachsen zu sein, er käme stracks unter die Räder, zumal ihm die in Wien unabdingbare Ringstraßenministerien-Überlebenskompetenz fehlte.

Also entschied sich Minister Ostermayer für eine Frau, die am Haus schon lang tätig ist, eine, die alle kennt und die von allen gemocht wird. Nein, es handelt sich nicht um Silvia Stantejsky, die ehemalige, noch von Hartmann entlassene kaufmännische Geschäftsführerin, sondern um Karin Bergmann-Blau, die seit Hartmanns Rauswurf die Burg als Interimsdirektorin souverän führt und die bereits unter den Direktoren Claus Peymann und Klaus Bachler arbeitete – bei Peymann war sie Pressereferentin, unter Bachler war sie Vizedirektorin. (Und zu Klaus Bachlers Zeit war die Misswirtschaft schon in Gang gekommen, welche zum größten Theaterskandal Österreichs geführt hat und nun vor Gericht erforscht wird.)

Man hat in Frau Bergmann jetzt also dauerhaft jemanden, der sich eh auskennt und der bestens vernetzt ist. Dass sie zwar eine Vernetzte, aber keinesfalls eine Verstrickte sei, ist eine Nuance, welche Karin Bergmann vehement betont. Sie hat nun bis zum Jahr 2019 Zeit, das in Wien sehr mächtige Vorurteil zu widerlegen, demzufolge es am Burgtheater diesen Unterschied in einer gewissen hierarchischen Höhe gar nicht mehr gebe.