Ein junger Mann mit freiem Hals; unterm Kragen ein großer Schlupp; skeptischer Blick, Stirn und Augenbrauen leicht umwölkt, die Schnurrbartspitzen lässig gezwirbelt – schon 1893 sah Charles Rennie Mackintosh wie ein moderner Mensch aus. Und was er mit 25 Jahren konnte, machte ihm in Großbritannien keiner vor und keiner nach. In Wien gab es das, in Darmstadt und jetzt auch in Glasgow: Architektur und Design aus einem Guss. Schulen und Verlagshäuser, Fassaden, Möbel, Lampen, Kaminbrüstungen, die Stoffe, das Besteck. Glasgow Style heißt sein Jugendstil.

Als Künstler war er komplett und konsequent. Seine Räume sind hoch, licht und dunkel, die Stühle Häuptlingsthrone, die Farben exquisit, Lackschwarz, Pfauenblau, Türkis und Violett. Ein bisschen Märchen und Spintisieren ist immer mit drin in Mackintoshs Moderne. Anderswo hat man sich das Jugendstil-Seerosengeschlinge sattgesehen, aber in Glasgow trifft "Toshi" den Betrachter frisch wie ein Schneekönig, ein heller Glücksmoment zwischen Häusern, oft dumm wie Brot.

Vor seiner Glasgow School of Art brachen im Mai Lehrer und Studenten in Tränen aus. Flammen schlugen aus dem Dach. Im Keller war ein Projektor explodiert und hatte Montageschaum entzündet. Das Gebäude wurde gerettet, doch die Bibliothek verbrannte. Anderes ging unbeweint dahin. Mackintoshs elegante, avantgardistische Teestuben hat man vergammeln und verschwinden lassen. Die Willow Tea Rooms gibt es wieder als Reproduktion. Im Erdgeschoss werden von ihm "inspirierte" Ohrgehänge, Tücher und Taschen verkauft, im ersten Stock serviert man Tee und Baiser. Manchmal reicht die Warteschlange bis zur Tür, und ach, Mr. Mackintosh, könnten Sie diese Anoraks sehen!