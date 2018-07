Glasgow ist ein heilsamer Ort für Leute, die sich zu viel auf ihre Intuition einbilden. Hier stimmt der erste Eindruck nämlich nie. Deshalb ist es hier auch nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn sich ein Hotel den zweifelhaften Namen Grasshoppers gibt. Dass sich die Eingangstür zwischen einem chinesischen All-you-can-eat-Laden und einem räudigen Friseurgeschäft versteckt – geschenkt. Dahinter geht es allerdings erst mal trostlos weiter. Der Pförtner, der das düstere viktorianische Treppenhaus bewacht, schaut zur Begrüßung durch einen hindurch. Auf die Frage, wie man denn bitte ins Hotel komme, deutet er wortlos in Richtung Fahrstuhl.

Doch bevor man sich Sorgen machen kann, steht man in einem hellen Raum, der Lobby, Bibliothek und Bar in einem ist. Angenehme Farben, Grau, Petrol und Beige, schöne Möbel, Kunst und Bücher an den Wänden. Der Blick geht hinaus auf ein leuchtendes Etwas, das man für eine Installation von James Turrell halten könnte. Ist aber die Central Station, deren Glasdach nach Anbruch der Dämmerung leuchtet wie ein künstlicher Gletscher.

"Wollen Sie gleich einchecken oder erst mal was trinken?", fragt die üppige Rezeptionsdame und bietet gleich einen Tauschhandel an. Ich kriege einen Kaffee, gebe ihr dafür meinen Ausweis, und während sie den Papierkram erledigt, kann ich weiter zugucken, wie sich draußen über dem Lichtgletscher ein grauer Himmel mit einer grauen Stadt vermischt. Neben mir sitzt ein australisches Ehepaar, dessen Europareise in Glasgow zu Ende geht. Er nippt am Wein, sie versucht am Laptop zu arbeiten, kann sich bei der Aussicht aber nicht allzu gut konzentrieren.

Das Grasshoppers ist ein Penthouse-Hotel, das seit Sommer 2011 den sechsten Stock eines Verwaltungsgebäudes der britischen Bahn belegt. Bevor die Beamtenbüros in das Gebäude kamen, lagen hier Schlafsäle für auswärtige Bahnarbeiter. Und als die oberste Etage vor ein paar Jahren zum Verkauf angeboten wurde, fasste ein pensionierter Anwalt aus dem englischen Suffolk den kühnen Plan, hier oben wieder eine Herberge zu eröffnen. Familiär, aber nicht aufdringlich, modern, aber ohne den üblichen Design-Alarm, der einem häufig das Gefühl gibt, in einer Möbelausstellung zu übernachten.

Auf dem Weg in mein Zimmer führt Diane, die Rezeptionistin, durch die Räumlichkeiten, was schnell geschehen ist, denn groß ist es hier nicht. 30 eher kleine Zimmer, die von zwei eher schmalen Korridoren abgehen, hinter der Bibliothek ein fensterloser Innenbereich, der allein deshalb nicht wie ein schummriges Loch wirkt, weil ein kluger Innenarchitekt alle überflüssigen Wände herausreißen ließ. So sitzt das Management in einem offenen Büro, das eigentlich nur aus einem großen Schreibtisch besteht; der Speiseraum liegt halb offen zwischen den Gängen. Äße da gerade jemand, könnte man ihm durch die breiten Fensterbänder auf den Teller gucken. "Leute, die die weitläufige Anonymität großer Hotels schätzen, drehen hier durch", sagt Diane. Das seien aber nicht viele. "Die meisten kommen wieder." Auch die Coen-Brüder sollen regelmäßig hier übernachten.

Auf den einschlägigen Empfehlungsseiten im Internet loben ehemalige Gäste vor allem den herzlichen Service. Als Diane mir mit dem Zimmerschlüssel einen Adapter für die britischen Steckdosen überreicht, möchte ich mich dem sofort anschließen. Hat sie mir angesehen, dass ich so was nie dabeihabe?

Mein Zimmer geht in Richtung Westen. Ich schaue nicht auf den Bahnhof, sondern über die tiefen Straßenschluchten der City hinweg ins Weite. Auf dem Fenstersims sucht eine einsame Taube vergeblich nach einem Korn. Zu Hause hasse ich diese Viecher, die, zu blöd zum Fliegen, einem ständig in die Fahrradspeichen hopsen. Doch die hier wirkt, als gehöre sie zum Inventar, so hellgrau und weiß und wunderbar zurückhaltend wie mein Zimmer. Allein die Tapete mit den stilisierten Mohnblumen ist ein Zugeständnis an den angelsächsischen Mut zur Farbe, handbedruckt von einer kleinen Manufaktur. Auf dem Weg zum Abendessen entdecke ich deren Musterbuch, das das Hotel mit einem gewissen Besitzerstolz im Gang ausliegen hat.

Der Speiseraum, in dem jeden Abend ein einheitliches Menü angeboten wird, ist gut besucht – von Geschäftsreisenden, die hier mit gelockertem Kragen weiter konferieren, erschöpften Stadtwanderinnen im neuen Lambswool-Outfit und Leuten wie mir, die den auf einer Schiefertafel im Gang annoncierten "heiß geräucherten Lachs" ganz verlockend fanden. "Wollen Sie den Wein mit aufs Zimmer nehmen?", fragt die Bedienung, als sie später die Rechnung bringt. Doch ich habe noch was vor. Für den späteren Abend hat Diane mir im Stadtplan ein paar Tipps markiert.

Also mit dem Fahrstuhl wieder runter, dem maulfaulen Pförtner eine gute Nacht wünschen und raus auf die Union Street. Dianes wärmste Empfehlung liegt gleich um die Ecke. Ein düsteres Pub mit Butzenscheiben und viel dunklem Holz. Am langen Tresen sitzen alte Männer, die ordentlich getankt haben, die jüngeren singen Karaoke auf Schottisch oder in irgendeinem anderen Dialekt, den kein Mensch versteht. Egal, ich bin in Glasgow, und hier lohnt sich ein zweiter Blick ja immer.