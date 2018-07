Auf den Wahnsinn einer Epoche kann ein Künstler unterschiedlich reagieren. Entweder nimmt er beispielsweise als David den Kampf gegen Goliath auf, in ständigem Ringen. Oder der Künstler erhebt sich in die Lüfte, schaut von oben herab auf das bizarre Menschentreiben, stimmt ein Gelächter an, mal höhnisch, mal liebevoll – jedenfalls in der stolzen Überzeugung, dass sein Werk die irdischen Verrücktheiten und Furchtbarkeiten allemal überdauern wird. So hat es der Schriftsteller Michail Bulgakow (1891 bis 1940) gehalten. In Kiew aufgewachsen, lebt er seit 1921 in Moskau, wird zu einem populären, den bolschewistischen Machthabern suspekten Autor. 1928 schließlich beginnt er seinen Roman Meister und Margarita, an dem er bis zu seinem Tod arbeitet, mitten in der Zeit des "Großen Terrors". Das Buch erscheint zensiert erst in den sechziger Jahren und beschert dem Autor posthumen Weltruhm – solch abenteuerliche, irrwitzige Prosa gibt es kein zweites Mal in der russischen Literatur des vergangenen Jahrhunderts.

Jetzt gibt es sie als Hörspiel, jene Geschichte um die schöne, anderweitig verheiratete Geliebte namens Margarita und deren "Meister", einen Autor im Moskau der dreißiger Jahre, dem der plötzlich in die Stadt gekommene Teufel namens Woland in dieser faustischen Parabal Ruhm und Liebe verheißt. Klaus Buhlert, der bereits viele Klassiker in faszinierende Hörspiele verwandelt hat, stützt sich auf die 2012 erschienene Neuübersetzung von Alexander Nitzberg; dieser hatte vor allem das Poetische und den Sprachklang bei Bulgakow betont. Buhlert, der wiederum auch die Musik komponierte, inklusive Bandoneonspiel, gelingt die Adaption: Es entsteht eine magische Atmosphäre, die nichts mit russischer Folklore zu tun hat, sondern das Werk nah an uns heranrückt. Die 50 Figuren taumeln in diesem surrealen Stadtporträt durch die Straßen, Wohnungen und Varietés, aber auch durch die Jahrtausende hin zu Pontius Pilatus und zu Jesus (der Meister schreibt nämlich an einem entsprechenden Roman). Vertraute Stimmen aus dem Buhlert-Kosmos sind in diesem wilden Welttheater wieder dabei: Manfred Zapatka und Michael Rotschopf geben den Erzähler, Thomas Thieme einen in sich ruhenden Satan, Valery Tscheplanowas Margarita ist wildes Mädchen und reife Frau zugleich, während ihr Meister Karl Marcovics nervös herumgeistert. Auch die Nebenrollen hat Buhlert stark besetzt: unter anderem mit Milan Peschel, Dietmar Bär, Samuel Finzi, Jens Harzer, Margit Bendokat, Wolfram Koch.

Bulgakows schickte seine Figuren durch Raum und Zeit. Es ist ein Malstrom voller Fantasien und Mysterien, sprechender Tiere und verschwindender Menschen. Und mittendrin fliegt Margarita hexenhaft frei auf dem Schrubber am Himmel über Moskau, unter ihr auf der Erde alle Absurditäten des Daseins.