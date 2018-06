Man darf sich die Sache wohl vorstellen wie den Anruf zweier Jungs, die etwas Unverschämtes getan haben und die das jetzt Mutti erklären müssen, irgendwie. Am Montagabend, zwischen sieben und acht Uhr, klingelte das Telefon von Christine Lieberknecht, Thüringens CDU-Ministerpräsidentin. Am anderen Ende: Andreas Bausewein, designierter SPD-Landeschef. Und Holger Poppenhäger, der SPD-Justizminister.

Wir probieren es mit Rot-Rot-Grün, sagten sie ihr. Mit der Großen Koalition ist es vorbei.

Für Christine Lieberknecht, die seit 2009 regiert, bedeutet das: Die letzte Etappe im Kampf um ihre Macht hat begonnen. Man kann endgültig nicht mehr sagen, dass Bodo Ramelow ihr das Amt streitig machen würde. Nein: Jetzt muss sie Bodo Ramelow das Amt streitig machen. Er liegt im Poker nun vorn. Meilenweit.

Die SPD hat sich durchgerungen, will Bodo Ramelow dazu verhelfen, als bundesweit erster Linker Regierungschef zu werden. Die SPD-Mitglieder müssen vorher ihr Okay geben (was als ausgemacht gilt), die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen müssen über die Bühne gehen (was eher eine Formsache ist), aber im Grunde darf man sich auf eines einstellen: Ramelow wird Anfang Dezember im Landtag als Ministerpräsidentenkandidat einer rot-rot-grünen Koalition antreten.

Für Lieberknecht, so sieht man es in Erfurt, gibt es eine letzte Chance, Ramelow noch zu verhindern. Dann, wenn es ihm Anfang Dezember im Landtag nicht gelingen sollte, seine denkbar knappe Parlamentsmehrheit von nur einer Stimme durchzubringen, wenn er auch im dritten und letzten Wahlgang scheitert, könnte sie an SPD und Grüne appellieren: Seid verantwortungsbewusst! Lasst uns verhandeln!

Falls sie bis dahin durchhält. Zur Wahrheit gehört, dass die Planspiele, wer an ihrer statt übernehmen könnte, falls Ramelow nicht gewählt wird, in Wahrheit ebenfalls längst eröffnet sind. Drei Namen könnten interessant werden. Der eine lautet Mohring, der andere Carius. Der dritte ist eine Überraschung.

Mike Mohring, vermutlich der Talentierteste unter Lieberknechts potenziellen Erben, hat allerdings das Problem, nicht nur ausgemachter Lieberknecht-Gegner, sondern auch knallharter Konservativer zu sein. Die SPD hätte mit ihm wohl größere Schwierigkeiten.

Christian Carius, bisher Bauminister, wäre schon eher vermittelbar – hat sich aber, auch aus Angst vor dem drohenden Machtverlust, soeben zum neuen Landtagspräsidenten wählen lassen; das erste Zugriffsrecht auf den Posten des CDU-Chefs und damit des Kandidaten aufs Regierungschef-Amt hat ein Landtagspräsident nicht. Und Mohring ließe Carius nicht gewähren.

Manche vermuten, dass sich die CDU dafür entscheiden könnte, auf das Amt des Regierungschefs ganz zu verzichten. Man könnte einen unabhängigen Kandidaten antreten lassen, würde weiterhin die mit Abstand meisten Minister im Kabinett stellen und bliebe also trotz allem der stärkste Machtfaktor im Land.

Immer vorausgesetzt, Ramelow scheitert noch. Ob das passiert? Christine Lieberknecht hat es nicht mehr selbst in der Hand. Und das ist für eine Taktiererin wie sie schon gleichbedeutend mit einer Niederlage.