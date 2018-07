Im Jahr 1917 wurde mit der Erklärung des britischen Außenministers Balfour der Grundstein für die "Einrichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk" in Palästina gelegt. Der zweite Teil dieser Erklärung ist weniger bekannt. Balfour betonte, dass die "zivilen und religiösen Rechte der nichtjüdischen Gemeinschaft in Palästina" nicht beeinträchtigt werden dürfen. Fast hundert Jahre nach der Balfour-Deklaration hat das britische Parlament für eine Anerkennung des Staates Palästina gestimmt. Schweden hatte das bereits zuvor getan, und nun wollen andere europäische Länder wie Spanien, Irland und Finnland ebenfalls parlamentarische Abstimmungen.

Deutschland will das nicht und hat sich auch 2012 bei der UN-Generalversammlung der Stimme enthalten, als es um die Anerkennung Palästinas als Staat mit Beobachterstatus ging – obwohl Deutschland seit Jahren Millionensummen in den sogenannten Staatsaufbau in Palästina investiert.

An der Spitze der Gegner eines eigenständigen Palästinas stehen Israel und die USA. "Diplomatischen Terrorismus" nennt die israelische Regierung die palästinensischen Bemühungen, und die USA beharren auf ihrer Position, dass "unilaterale" Schritte nicht hilfreich seien. Dabei ist das multilaterale Forum der Vereinten Nationen das Gegenteil dessen.

Die amerikanische Position ist nicht nur in diesem Punkt widersprüchlich. So bemerkte US-Außenminister John Kerry jüngst, dass der Aufschub einer Friedenslösung die Radikalen des "Islamischen Staates" stärke. Und im Sommer warnte er, bei einer Aufrechterhaltung der israelischen Besatzung und Siedlungspolitik drohe ein Apartheidstaat. Beide Äußerungen – in Israel sorgten sie für einen Aufschrei der Empörung – sind eine düstere, aber realistische Prognose für die Zukunft des Nahen Ostens, sollten die Verhandlungen über den Status Palästinas weiterhin stillstehen. Zumal mit der aktuellen rechten israelischen Regierung, in der auch Siedlerparteien wie das Jüdische Haus sitzen, kein Staat zu machen ist: Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte Anfang Juli, ein Rückzug aus dem Westjordanland – im israelischen Jargon nur Yehuda we Shimron (Judäa und Samaria) genannt – sei für ihn nicht vorstellbar. Zuletzt machte auch Verteidigungsminister Moshe Jaalon klar, dass aus seiner Sicht die Fortsetzung der Besatzung die beste Möglichkeit sei, den Konflikt einzudämmen.

So steht vor allem der palästinensische Präsident Mahmud Abbas als gescheitert da. Während er seit Jahren verspricht, Verhandlungen seien der richtige Weg zu einem eigenen Staat, setzt Israel seine Siedlungs- und Besatzungspolitik ungehindert fort. Das hat nicht zuletzt die islamistische Hamas gestärkt, die sich während des Krieges im Sommer als einziger Hort des "Widerstandes" präsentierte und trotz der massiven Zerstörung und der vielen zivilen Opfer in Gaza in Umfragen kurzfristig an Popularität gewinnen konnte. Die aktuelle Einheitsregierung, auf die sich Fatah und Hamas einigen konnten, steht auf einem schwachen Fundament.

Was also von Israel und den USA als unilateral verurteilt wird, ist für die palästinensische Führung die allerletzte Möglichkeit, auf diplomatischer Ebene eine Zweistaatenlösung glaubhaft anzustreben. Ende Oktober will die PLO dem UN-Sicherheitsrat einen Zeitplan für eine Beendigung der israelischen Besatzung vorlegen – und schon jetzt drohen die USA mit einem Veto. Anstatt den Zeitplan zu bekämpfen, sollten ihn die EU und mit ihr das in die Bedeutungslosigkeit gerutschte Nahostquartett auf die politische Tagesordnung setzen. Denn mit welchem Argument soll den Palästinensern verweigert werden, vor den Gremien der internationalen Gemeinschaft die Durchsetzung ihrer Menschenrechte zu ersuchen? Tatsächlich wäre eine Lösung vor den Vereinten Nationen nur folgerichtig, hatte die noch junge Weltorganisation doch 1947 auch über den Teilungsplan entschieden. Heute könnten die UN den palästinensischen Staat schaffen.

Dazu bedarf es mehr als symbolischer Parlamentsbeschlüsse, es braucht konkretes Handeln. So müssen die Gazablockade und die anhaltenden Bewegungseinschränkungen für Palästinenser zwischen Gaza, Ost-Jerusalem und dem Westjordanland, dem zukünftig vorgesehenen Staatsgebiet, aufgehoben werden. Insbesondere ohne die sogenannten C-Gebiete – jene 60 Prozent des Westjordanlands, deren Wasser und fruchtbare landwirtschaftlichen Flächen von den israelischen Siedlungen ausgebeutet werden – kann die palästinensische Wirtschaft nicht auf die Beine kommen. Zudem muss sich Europa endlich mit mehr Nachdruck gegen die illegalen Siedlungen im Westjordanland positionieren: Die Einfuhr von völkerrechtswidrigen Siedlungsprodukten sowie die Einreise gewaltbereiter Siedler in die EU sollten verboten werden.

Natürlich gilt es, berechtigte Sicherheitsinteressen beider Seiten zu unterstützen. Aber internationales Recht muss auch für alle Konfliktparteien gelten. So leuchtet beispielsweise nicht ein, dass sich Europa einerseits für Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof starkmacht, aber andererseits den Beitritt Palästinas – der zu einer Verfolgung von Kriegsverbrechen auf beiden Seiten führen könnte – verhindern will. Gerade Deutschland hat viel politisches Kapital investiert, um dafür zu sorgen, dass internationales Recht umgesetzt wird, und sollte hier nicht länger mit zweierlei Maß messen.

Das wären erste konkrete Schritte, die auf eine Staatlichkeit und ein Ende der Besatzung abzielen. Sie müssen nun den symbolischen Parlamentsentscheidungen folgen, damit ein palästinensischer Staat entstehen kann, der in Frieden mit seinen Nachbarn lebt.

René Wildangel leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah