DIE ZEIT: Frau Landesrätin, Sie verantworten seit eineinhalb Jahren in der Tiroler Landesregierung die Flüchtlingsagenden. Haben Politiker der Grünen das Problem, dass Sie mit einer Erwartungshaltung konfrontiert sind, die im realpolitischen Tagesgeschäft nicht erfüllbar ist?

Christine Baur: Das ist ein riesiges Problem, ja. Wenn die Grünen in eine Regierung kommen, herrscht die Vorstellung: Jetzt wird alles anders. Da entsteht eine gigantische Erwartungshaltung: von den Menschen an mich, aber auch von mir selbst an mich. Dann zu erleben, wie lange es dauert, bis Veränderungen greifen, und wie mühsam sie erkämpft werden müssen, ist zeitweise frustrierend. Aber ich bin dankbar, dass ich in einer Funktion bin, in der ich etwas bewegen kann.

ZEIT: Bekommen Sie auch Druck von der eigenen Parteibasis?

Baur: Druck nicht, Bestärkung schon. Aber die grünen Mitglieder beschäftigen sich derzeit mehr mit Naturschutzthemen

ZEIT:Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt und schafft es nicht, ein paar Tausend Kriegsflüchtlingen ein anständiges Dach über dem Kopf und etwas zu essen zu geben. Ist das nicht beschämend?

Baur: Sehr sogar. Wir waren immer stolz darauf, ein humanitäres Land zu sein und die Menschenrechte zu achten. Mittlerweile fürchten sich viele aber so sehr vor der FPÖ, dass davor zurückgeschreckt wird, Menschen in Not zu helfen. Das ist zum Genieren!

ZEIT:Tirol wurde bei der Erfüllung der Asylquote Schlusslicht. Wie konnte das passieren?

Baur: Dafür gibt es mehrere Gründe. Bislang war es üblich, dass die Bundesländer mit 88 Prozent ihr Soll erfüllt haben, weil Wien 130 Prozent trägt. Mittlerweile kommen aber mehr Flüchtlinge nach Österreich, und nun läuft man immer hinten nach. Den Apparat in eine höhere Gangart zu schalten birgt Anlaufschwierigkeiten. Und dann müssen neue, gute Plätze geschaffen werden, das braucht Zeit.

ZEIT: Das haben Sie oft gesagt und verweisen auf hohe Qualitätsstandards. Doch die Flüchtlinge sind da und werden halt woanders zusammengepfercht, während Sie Unterkünfte bauen. Wenn man zynisch ist, könnte man Ihnen vorwerfen, Sie ließen sich lieber nachsagen, zu wenige Flüchtlinge aufzunehmen, als eine nicht ganz optimale Unterkunft zumindest für den Übergang bereitzustellen.

Baur: Stimmt. Aber ich halte viel davon, dass man an Grundsätzen festhält, auch wenn sie schwierig durchzuführen sind. Ich glaube, dass das in der Politik wahnsinnig wichtig ist. Es gibt immer einen Grund, warum das, was man gerade tut, nicht richtig ist. Wir haben uns dazu entschieden, als einziges Bundesland die Betreuung selbst zu übernehmen, und uns ist sowohl die Qualität der Unterkunft wie auch die Betreuung wichtig. Das hat negative Seiten, es passiert zeitverzögert, aber ich hoffe, es ist dafür nachhaltig.

ZEIT: Immer wieder gibt es Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte. Woher kommen die Ressentiments?

Baur: Leider aus der Politik. In Tirol sind 2016 Gemeinderatswahlen, und es gibt die Vorstellung, dass man mit dem Aufsperren eines Flüchtlingsheimes keine Stimmen gewinnt. Wobei das nicht stimmt und es Gegenbeispiele gibt. Aber ein Argument kommt immer: Asylwerber seien ein Sicherheitsproblem.