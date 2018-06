Auch nach der Apokalypse tobt der Klassenkampf! Und gibt es einen besseren Schauplatz für diesen alle Zeiten, Weltlagen und Katastrophen überdauernden Konflikt als einen Zug? Wer mehr Geld hat, sitzt und isst besser, reist komfortabler – auch in der Eiszeit, die unseren schönen blauen Planeten heimgesucht hat. Der Science-Fiction-Film Snowpiercer spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Nach einem gescheiterten Experiment zur globalen Erwärmung ist die Erde im ewigen Eis versunken. Die einzigen Überlebenden befinden sich in einem 650 Meter langen Zug, dem titelgebenden Snowpiercer. Er ist immer in Bewegung, hielte er an, würden die Räder festfrieren, seine Antriebssysteme zum Erliegen kommen, was den Tod aller Passagiere zur Folge hätte. Die Geschwindigkeit des Zuges gibt denn auch den Rhythmus der atemlosen Handlung vor. Es ist die Geschichte einer Revolution, erzählt als Actionspektakel, Gesellschaftssatire und abgedrehtes Fantasywerk. Autor ist der koreanische Regisseur Joon-ho Bong, der schon mit dem Monsterfilm The Host zeigte, wie politisch Genrekino sein kann.

Zu Beginn glaubt man sich im England von Charles Dickens. Im hinteren Teil des Zuges drängen sich die Passagiere auf engstem Raum. Es gibt kaum Wasser, kaum Nahrung, ihre Kleidung ist zerfetzt, die ausgemergelten Gesichter sind verdreckt. Einmal am Tag verteilen schwer bewaffnete Soldaten Essensrationen, die aus einer widerlichen grünen Glibbermasse bestehen. Bisher sind alle Aufstände fehlgeschlagen, doch schon zieht die nächste Revoluzzertruppe los: John Hurt als Mastermind im Hintergrund, zwei Freunde (Jamie Bell und Chris Evans) und der koreanische Sicherheitsspezialist Namsoong (Song Kang-ho). Immer auf Drogen, versteht er es dennoch, die Codes der Eisentüren zwischen den Waggons zu knacken.

In Snowpiercer kennt die Revolution nur eine Richtung: Die Rebellen müssen zur Zugspitze stürmen. Auf dem Weg wird die Action klaustrophobisch und auf engstem Raum inszeniert, die Gewalt ins Groteske und die Macht der herrschenden Klasse in Fratzenhaftigkeit überführt. Etwa in die Gestalt der brutalen Generälin Mason. Man muss schon zweimal hinschauen, um hinter der sich überschlagenden Stimme und dem aggressiv gouvernantigen Äußeren Tilda Swinton zu erkennen.

Joon-ho Bong ignoriert alle Actionregeln und vermeidet jedes Heldenpathos. Ohne Rücksicht auf die Zuschauer stirbt ein Sympathieträger nach dem anderen. Indessen verwandelt sich die Revolution in einen Trip der Schauwerte: In jedem eroberten Zugabteil entdecken die Rebellen neue Welten des Luxus und der Dekadenz – exotische Gewächshäuser, Partyclubs, Luxusrestaurants, exklusive Salons. Und je weiter sich die exzentrische Science-Fiction-Fantasie in die Zukunft fantasiert, desto näher scheint sie der Gegenwart zu kommen.