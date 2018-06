Bevor ich zum Abenteuer aufbrach, nahm ich von ihr Abschied. Für immer, so war es entschieden. Ich umarmte sie, betrunken, nachts um drei. Ich nannte sie mein Hiddensee.

Für gewöhnlich leben Kiefern etwa 80 Jahre. Sie war wohl 120. Ein Foto von 1938 zeigt sie schon fast so groß wie zum Schluss. Seit 1995 hat ihre wogende Krone mein Schreibfenster begrünt. Eichhorn und Ringeltaube schauten mir aufs Blatt. Vor vier Jahren sollte sie fallen, wegen Fäule im Stamm. Damals bestellte ich einen Spezialgutachter zum Baum-EKG. Er gestattete das Weiterleben. Nun bohrte und maß er wieder und sprach: Herbststürme, tonnenschwerer nasser Schnee, Stammrisse – das Risiko wird zu groß.

Zwei Wochen lang durchfuhr ich Türkei und Iran. Und dachte jeden Tag: Fällt sie heute? Dann war ich zurück in Berlin. Das Taxi bog in meine Straße ein. Da stand meine Kiefer prächtig in der Morgensonne. Stunden später kamen drei knackige Kerle vom Grünamt und zersägten sie, von der Krone bis zum Fuß. Ich fragte: Macht Ihnen das nichts aus? – Besser wie wenner umfällt. – Natürlich, gewiss. Anwohner kamen vorbei. Eine Greisin streichelte die Stumpen. Zwei Damen trösteten: Wir fühlen mit. Ich schleppte in meine Wohnung ein Stück Stamm. Das war, aber ist nicht mehr mein Baum.

Auf Seite 249 von Lutz Seilers wundersamem Roman Kruso sinkt die Sonne von Hiddensee. "Nach einer Weile wurde das Gelb der Kiefern dunkler und sickerte in die Rinden der Bäume, so lange, bis es in ihnen war und sie endlich aus sich selbst heraus zu leuchten begannen. (...) Warum ist das Licht der Kiefern so gütig zu unseren Augen? (...) Es ist die Seele der Kiefer, die leuchtet. Sie ist unserer eigenen Seele verwandt."