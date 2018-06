Kurt Rademakers Suche begann ganz unten, am Meer; sie endete in der dünnen Luft der Anden. Dort, in 4.500 Meter Höhe, schlug er eines Abends sein Zelt unter einem Felsüberhang auf. Am nächsten Tag fand er ringsherum Knochen, Steinwerkzeuge und Obsidiansplitter, in Mengen. Genau nach diesem Obsidian hatte Rademaker gesucht. Deswegen war er auf die Andenhöhen geklettert: Er wollte die Herkunft des Gesteins klären, aus dem die ersten Küstenbewohner Perus einst ihre Steinwerkzeuge gefertigt hatten.

Aus reinem Versehen, berichtete der Forscher von der University of Maine Ende April beim Treffen der Amerikanischen Gesellschaft für Archäologie, habe er mitten in seinem Zielgebiet übernachtet – einem prähistorischen Camp steinzeitlicher Südamerikaner. Die Datierung der Funde ergab, dass erste Besiedler des Kontinents bereits vor mehr als 12.000 Jahren in den lebensfeindlichen Höhenregionen der Anden heimisch geworden waren – nur etwa 2.000 Jahre nachdem sie entlang der Pazifikküste bis in den Süden des Halbkontinents vorgestoßen waren.

Ihre erstaunlichen Befunde präsentierten Rademaker und seine deutschen und US-Kollegen vergangene Woche in Science. Offenbar unterhielten die Jäger und Sammler damals auf 4.355 Meter ein Basislager im Pucuncho-Becken und zogen für Jagd und Obsidian-Tagebau auf den in 4.480 Meter Höhe gelegenen Felsüberhang von Cuncaicha.

Ein neues Bild der eiszeitlichen Pioniere Amerikas entsteht. Offenbar begann der Vorstoß des Menschen über die Steppen Asiens und die Beringstraße auf den neuen Kontinent weit früher als angenommen – und womöglich in mehreren Wellen. Die Clovis-Kultur der frühen Indianer Nordamerikas vor etwa 11.000 Jahren markiert mit großer Sicherheit nicht die Zeit der ersten Siedler der Neuen Welt. Bereits vor mindestens 14.900 Jahren hatten Amerikaner den Süden ihres Doppelkontinents erreicht. Spuren hinterließen sie an der Fundstelle Monte Verde in Chile.

Was aber trieb die Menschen in die extremen Höhen der peruanischen Anden? Die Lebensbedingungen dort sind bis heute hart: Nur 60 Prozent des gewohnten Sauerstoffs, hohe UV-Belastung, eine Jahresdurchschnittstemperatur von gerade mal drei Grad Celsius und karge Vegetation – diese Umwelt verlangt dem Körper den doppelten Kalorienverbrauch ab. Die vermutliche Antwort: der Obsidian, aus dem die Menschen an der Küste ihre Werkzeuge schlugen. Und leckere Beute: In der Gegend wimmelte es von Vicuñas, den wolligen Minikamelen der Anden.