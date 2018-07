Wenn man die 151 Bilder in diesem Band nebeneinanderhinge, käme ein ordentliches Stück Globus zusammen. Und Sze Tsung Leong würde sich freuen. Denn jeder könnte sofort erkennen, was seit vielen Jahren das Thema dieses Fotografen ist: der Horizont. Der zieht sich mal als gerade, mal als gewellte Linie durch alle Fotografien. Womöglich passt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Horizonten gut zu jemandem, der 1970 als Sino-Amerikaner in Mexiko geboren wurde und mit britischem Akzent spricht. Seine Städte- und Landschaftspanoramen, meist aus großer Entfernung mit einer dieser anachronistischen Großformatkameras aufgenommen, interpretieren den Raum bis zum Horizont und stellen zugleich die Frage nach dem, was dahinter liegt. Im Zeitalter der Flugreise, in dem der Horizont verschwindet, wirkt diese Position des ortsfesten, distanzierten Beobachters, der die Landschaften durch Langzeitbelichtung noch gründlicher einfriert und abstrahiert, durchaus mutig und jedenfalls beruhigend fürs Gemüt. Ob er, wie hier gezeigt, Venedig vom Festland aus fotografiert oder eine Mondlandschaft Islands, winzige Menschlein, die bei Ebbe durchs Meer zum Mont Saint-Michel pilgern, Plattenbauviertel in Kairo, das Tote Meer oder die froschgrüne Vegetation im britischen Avebury – immer sind die Motive in ein eigentümliches Licht getaucht. Sze Tsung Leong nutzt für seine Aufnahmen entweder das von seinen Kollegen verabscheute harte Mittagslicht. Am liebsten aber hat er einen wolkenverhangenen Himmel oder sogar Nebel. Auf diese Weise entsteht sein kaltes, und doch seltsam wehmütiges Bild von der Welt.