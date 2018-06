Inhalt Seite 1 — "Der Maler der Maler" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stimmt es denn? War er wirklich ein so übergroßer Künstler, der "Maler der Maler", wie Manet ihn nannte? Woher der Ruhm des Diego Velázquez (1599 bis 1660)? Ein paar leise Zweifel beschleichen wohl jeden, der jetzt durch die Säle des Kunsthistorischen Museums in Wien streift, der vor so wunderbar verzweifelten Tizians verweilt, der den erregten Caravaggio bewundert oder bei Rubens stehenbleibt, bei seinen klugen, wirren, erfindungsgierigen Großwerken. Nichts davon oder, sagen wir: nur wenig bei Velázquez.

Natürlich ist es eine Ausstellung, die niemand versäumen will. Gut ein Drittel aller erhaltenen Gemälde, rund 40 Originale, haben die Wiener zusammengetragen. So tiefgehend und breit lässt sich Velázquez nicht einmal in Madrid, im Prado bestaunen, der viele Werke hergeliehen hat. Just in der Fülle aber wächst die Skepsis. All die monarchischen Häupter, steif und blasiert – warum soll man das sehen? Und das Frühwerk, diese oft hölzern geratenen Küchenszenen in erloschenen Farben? Selten variiert Velázquez das Format, selten überrascht er mit Kompositionen. Fast nie scheint er etwas zu wagen. Seltsam nur, dass Goya ihn dennoch für ein großes Vorbild hielt, dass er für die Impressionisten ein Held war, dass selbst Literaten und Philosophen von seinen Bildern begeistert waren. Offenbar steckt in ihnen etwas, was sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Denn wenn Velázquez ein Rebell war, dann auf seine Weise, still, fast versteckt. Und wenn er noch heute Zweifel und Fragen wachruft, dann, weil er sie selbst in seine Bilder hineinmalte.

Das Richtigmalen jedenfalls, anständig, lehrbuchgemäß, war nicht seine Sache. Er schmückte seine Bilder nicht, ornamentierte sie nicht mit Bedeutung und tat auch sonst nur wenig von dem, was ihm sein Meister in Sevilla dringend geraten hatte. Mit elf Jahren, so war das damals, ging er in die Lehre und hatte schon früh seine Leidenschaft für Küchen und Kneipen entdeckt. Für Motive, die unter Künstlern geringgeschätzt wurden, nichts, womit man sich einen Namen machen, sich für eine Karriere am Hofe empfehlen konnte. Es sind Bilder, auf denen nichts passiert. Da brät jemand Eier, da schenkt jemand roten Wein aus, da räumt jemand den Küchentisch auf. Wenn überhaupt mal etwas Besonderes passiert, dann fern im Hintergrund, vielleicht eine biblische Szene, als Dreingabe. Das Heilige interessiert Velázquez weit weniger als das Hiesige.

Nicht selten scheinen ihn auch die Menschen weniger zu interessieren als die Dinge und ihr Eigenleben. Dieser ungemein bauchige Topf zum Beispiel, den er bis an die vordere Bildkante schiebt, strahlend beleuchtet, viel heller als das, was sich dahinter abspielt. Dort hält ein alter Mann im zerrissenen Mantel ein Glas, er ist Wasserverkäufer, kein Beruf, der Ansehen genösse, ein fliegender Händler, unterwegs in der Hitze Sevillas. Ein gut gekleideter Junge, offenbar von höherem Stand, verlangt nach dem Wasser, er greift danach, doch die beiden schauen sich nicht an, auch nicht das bis zum Rand gefüllte Glas, beide scheinen in sich versunken. Nichts teilten die beiden Lebensalter, die beiden Stände, wäre da nicht das Allereinfachste, das stille Funkeln des Wassers. Und der bauchige Topf, an dem einzelne Tropfen herabperlen. Ähnlich wie sein Malerkollege Zurbaran entdeckte Velázquez das Wesentliche im Gewöhnlichen.

Doch dass er mit einem solchen Bildnis zum einflussreichsten Maler seiner Zeit aufsteigen sollte, dass er mit 24 am Hofe anfangen und sein Leben dort verbringen würde, im Rang stetig steigend, lässt sich wohl nur damit erklären, dass man just jemanden wie ihn wollte: einen Maler, der nicht zu viel hermachte. Spanien stand damals vor einem Neuanfang, Spanien sparte. Ökonomisch ging es nicht gut, viel war verprasst worden. Und so trat ein neues Regiment mit neuem Programm auf, das hieß Verzicht. Selbst Spitzenkragen waren mit einem Mal verpönt. Geschickt wie kein Maler vor ihm übte sich Velázquez im Weglassen: fort mit den goldenen Knöpfen, den teuren Interieurs, fort mit dem ikonografischem Zierrat. Von nun an – und das war tatsächlich ein Wagnis – musste das Bildnis des Herrschers aus sich heraus bedeutend sein. Und das bei einem König, der mit Schmolllippe und ausladendem Kinn nicht gerade eine Schönheit war.

Aber das Prinzip Wasserverkäufer greift auch hier: Velázquez hatte gezeigt, dass ein zerbeulter Topf verlockend erscheinen kann. Unkostümiert gewinnen seine Motive eine erstaunliche Präsenz, ob Wasserglas oder König. Und obwohl bei solchen Darstellungen nichts dem Zufall, gar dem Eigensinn des Künstlers überlassen bleibt, gelingt es Velázquez doch, hier und dort Zeichen seiner Zweifel unterzubringen. Jedenfalls kann man es so verstehen, wenn er den Bruder des Königs, der am Hofe nur Beiwerk ist und nie die Macht erlangen wird, so hoffnungslos verlassen ins Bild rückt, dass man fast Mitleid mit ihm bekommt. Nicht mal ein Stuhl ist ihm vergönnt, an den er sich lehnen könnte. Er ist ein Schatten mit Schatten, in der rechten Hand nur den Wildlederhandschuh, den er sich abgestreift hat, jetzt baumelt er, geknautscht, an einem Finger – und man weiß nicht, ob das die Verlorenheit nur verstärkt oder doch etwas Lauerndes in dieser Geste liegt, als könnte der Königsbruder den Handschuh schon im nächsten Moment jemandem vor die Füße werfen.