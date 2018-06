Inhalt Seite 1 — Die Gesellschaft sind wir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gesellschaft im Kino darzustellen ist wesentlich schwieriger als, sagen wir, Krieg, Weltuntergang oder Familie. Das, was man von der Gesellschaft auf der Leinwand sieht, ist das, was in ihr schiefgelaufen ist. Oder in Begriff, zu verschwinden. Als Maggie Thatcher, die Prophetin des Neoliberalismus, in London programmatisch erklärt hatte, "There is no such thing as society", setzten britische Regisseure wie Ken Loach oder Mike Leigh ihr humanistisches Arbeiterkino dagegen, mit der Frage, wie mit dem Mangel zu leben wäre und wodurch er erzeugt wird. Deutschlands Weg in den Neoliberalismus begleiteten die Filme der Regiebewegung Berliner Schule, die zeigten, wie fremd sich Menschen und ihre Gesellschaften werden können. Und in der Krise als Dauerzustand entwickelte sich ein Kino der sozialen Apokalypse, bei Lars von Trier in Dänemark, bei Bruno Dumont in Frankreich, bei Calin Peter Netzer oder Christian Mungiu in Rumänien, bei Giorgos Lanthimos in Griechenland und vielen anderen. Immer geht es dabei um eine Frage: Wie leben Menschen, wenn ihre Gesellschaft dabei ist, zu verschwinden?

Auch die Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne haben ihre Arbeit an diesem Nullpunkt der Verzweiflung und des Zorns begonnen, und das aus einem zunächst einmal biografischen Impuls: Es ist ihre Welt, aus der sie erzählen, die Stadt Seraing, in der Nähe von Liège, einst ein Zentrum der Schwerindustrie. Hier wächst mittlerweile die zweite Generation der Nachkommen der Fabrikarbeiter auf, denen die Fabriken, der Stolz und die Zukunft genommen wurde. Seraing, das ist eine konkrete Stadt mit konkreten Problemen. Seraing, das ist aber auch Abbild der Welt, wie sie durch Globalisierung, durch Deindustrialisierung, durch deregulierte Arbeitsverhältnisse geschaffen wird. In Seraing passiert alles, was wir aus einer zerfallenden Gesellschaft kennen, nur ein klein wenig drastischer.

Ganz langsam entfaltet sich in Zwei Tage, eine Nacht, dem neuen Film der Dardenne-Brüder, mit der Bewegung der von Marion Cotillard gespielten Heldin das Bild einer Gesellschaft im Nieder- oder im Übergang: Nachdem ihr Arbeitgeber die Belegschaft einer kleinen Firma unter Druck gesetzt hat, der Entlassung von Sandra zuzustimmen und dafür einen einmaligen Bonus zu erhalten, bleibt der jungen Frau ein Wochenende, um ihre Kollegen umzustimmen. In einer geheimen Wahl sollen die Kollegen entscheiden: 1000 Euro gegen das soziale Leben einer Kollegin. Es ist die Frage an jeden Einzelnen. Ob es das Soziale noch gibt.

Sandra muss die verschiedensten Reaktionen ihrer 16 Kollegen und Kolleginnen erleben: vom Zusammenbruch aus Schuldgefühlen bis zur brutalen Aggression. Von der Angst davor, als Migrant von den anderen ausgegrenzt zu werden, bis zum Ehekrach. Vom Solidaritätsbekenntnis bis zur Gleichgültigkeit. Es ist ein Stationendrama durch alle Möglichkeiten, sich moralisch – oder politisch, wie man es nimmt – zu verhalten, unterbrochen von kurzen Momenten des Atemholens und von einem Augenblick der tiefsten Verzweiflung, in dem für Sandra das Leben selbst nicht mehr zu ertragen scheint. Während sie um ihr ökonomisches Überleben kämpfen, beschreiben die Menschen in Zwei Tage, eine Nacht gleichsam eine Theorie der Arbeit und ihres Wertes.

Auch hier geht es für die Darsteller eher darum, ihre Figuren nachzuleben, statt zu schauspielern. Der Trick der Dardennes dabei ist simpel: Sie geben sich und ihren Mitarbeitern Zeit. Sie stellen die Situationen vor der Kamera nicht her, sondern sie lassen sie sich entwickeln. Man lebt sich in Verhältnisse, in Orte, in Geschichten ein. Anders gesagt: Schon Vorbereitung und Produktion eines Dardenne-Films stehen im Zeichen des sozialen Bewusstseins.

So entstand in den Spielfilmen der Brüder seit Das Versprechen aus dem Jahr 1996 eine Chronik der gesellschaftlichen Wandlung in Seraing von den Rändern, von den Verlierern her. Die Helden sind Kinder, Migranten, kleine Kriminelle, junge Familien, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Hier muss man um jeden Arbeitsplatz kämpfen – und in der Eingangsszene von Rosetta schon sieht man, dass dieser Kampf, aussichtslos wie er sein mag, bis über die Grenzen der physischen Gewalt geführt wird. Im Unterholz der neuen Unterschicht muss man verkaufen, was es zu verkaufen gibt, im Zweifelsfall sogar das eigene Kind, wie in L’Enfant. Familien brechen zusammen, und die Kinder können nur von einer unerklärlichen Zuwendung gerettet werden, wie in Der Junge auf dem Fahrrad. Vielleicht.