Was passiert eigentlich mit dem Gluten, das aus Kuchen, Broten und Müslis für Menschen mit echter oder eingebildeter Unverträglichkeit entfernt wird? Gerüchten zufolge gibt es auf ehemaligen Truppenübungsplätzen in Brandenburg riesige Halden, auf denen das Getreideeiweiß vor sich hin rottet und das Grundwasser belastet. Insider berichten von Braunkohletagebauen in der Lausitz, die mit dem Gluten aufgefüllt und dadurch auf Jahrhunderte unbetretbar werden.

Doch die Angst vor einer Katastrophe, die Gluten in unserer Umwelt auslösen kann, wird schon bald der Vergangenheit angehören. Wir müssen nur eine Weile warten, dann wird das hypochondrische Individualistenheer neue Feinde im Supermarkt identifiziert haben. Glutenhalden sind dann vergessen. Die umkämpften Cholesterin-Endlager der neunziger Jahre haben schließlich auch niemandem geschadet.