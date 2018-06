"Lange schon wütete der rote Tod im Lande; nie war eine Pest verheerender, nie eine Krankheit grässlicher gewesen. Blut war der Anfang, Blut das Ende – überall das Rote und der Schrecken des Blutes. Mit stechenden Schmerzen und Schwindelanfällen setzte es ein, dann quoll Blut aus allen Poren … " So beginnt Edgar Allan Poes Erzählung Die Maske des roten Todes. Eine Seuche wütet im Land, aber sie vernichtet vorerst nur die Armen; die Reichen wissen sich zu schützen. Sie, tausend frohgemute Herrschaften, ziehen sich hinter Festungsmauern zurück, die mit eisernen Toren verriegelt werden. Für Zerstreuung ist gesorgt: "Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer – da war Schönheit und Wein. All dies und das Gefühl der Sicherheit war drinnen in der Burg – draußen war der rote Tod."

Eines Abends feiert die eingemauerte Gesellschaft, um ihre höllische Geborgenheit so recht zu genießen, einen Maskenball. Ein einziger Mann stört die Harmonie: Er erscheint in blutbesudelten Leichentüchern, welche alle Gäste an die Seuche erinnern, die draußen tobt.

Womit wir in der Wirklichkeit von heute sind. In den angelsächsischen Ländern freuen sich viele Menschen darauf, das Halloween-Fest in Seuchentracht zu begehen – sie wollen, zum Spaß, Schutzanzüge von jener Art tragen, welche auch die todesmutigen Kämpfer gegen das Ebola-Virus benutzen: Raumanzüge mit Sichthelm und Chlorkanister. Die Kostümierung dient als Gegenzauber und Ersatzhorror: Da man es nicht wagt, die Ebola-Seuche selbst, also einen Sterbenden, zu verkörpern, spielt man die Rolle eines Helfers, auf den das Grauen aber längst übergesprungen ist. Der Seuchenanzug ist, im Zusammenhang mit Halloween, nur als Untoten-Kostüm zu denken: Es kleidet einen gesunden Menschen, der sich bald anstecken wird. Diese Festkluft, so sagen seine Verfechter, sei nicht geschmacklos. Schließlich betreibe Halloween ja gerade die Lust spendende Inszenierung unserer tiefsten Ängste. Und Spaß müsse nun mal sein.

Das findet, zurück zu Edgar Allan Poe, übrigens auch der Gastgeber des Maskenballs, Prinz Prospero, ein lustgieriger Aristokrat, dem das Kostüm des blutbesudelten Eindringlings dann doch zu weit geht. Also attackiert er ihn, um ihn aus seiner Festung zu werfen. Der Fremde aber ist der rote Tod selbst, der Prosperos Burg neugierig betrat und nun in kürzester Zeit die ganze Festgesellschaft dahinrafft.