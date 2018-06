Es war nicht selbstverständlich, aber es war in gewisser Weise Ehrensache, den Titel nach Hamburg zu holen. Der HSV kann absteigen, die Unis sollen im Mittelfeld versumpfen, aber diesen Trumpf haben wir sicher: Deutschlands beste Sekretärin kommt aus Hamburg. Rebecca Stache aus dem Büro der HafenCity-Geschäftsführung setzte sich vergangene Woche in Disziplinen wie Aktenabheften, Ordnersortieren und Briefeschreiben gegen zehn Konkurrentinnen durch. Im Wettstreit eines Büroartikelherstellers verwies sie die Kolleginnen Mira Hermes aus Lennestadt im Sauerland und Monique Liebau aus Erzhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf die Plätze.

Das ist so erfreulich wie konsequent. Es gibt Superlative, die gehören einfach nicht nach Erzhausen oder Lennestadt. Sondern nach Hamburg.

Denn wir lieben unsere Sekretärinnen. Während wir selbst uns nicht mal in der eigenen Schreibtischschublade zurechtfinden, verkörpern sie das protestantische Arbeitsideal des Hanseaten in Perfektion. Die Sekretärin ist von genderübergreifender Macht, gleichermaßen mütterlich wie väterlich. Sie beschützt uns vor Nervensägen und Berufsplauderern. Sie ist die Einzige, die ein Wort sagt, wenn dem Chef das Marmeladenbrötchen im Bart klebt oder wenn der sportive Kollege die Fahrradklammern an den Hosenbeinen vergessen hat. Sie ist die Königin des Büros: Wer es sich mit der Sekretärin verdirbt, kann einpacken. Sofern er das ohne Hilfe schafft.

Bei all dem ist die Sekretärin bedroht. Schon das Wort "Sekretärin" strahlt, wenn man den Aktenstaub wegpustet, ein historisches Versprechen aus: von Schreibmaschinen, Föhnfrisuren, Faltenröcken. Das alles ist altmodisch, wie ja insgesamt die Sekretärin heftig von den Gentrifizierern des Büros bedrängt wird: den "Office-Managerinnen", "Kommunikations-Referentinnen", "Innenkontakterinnen". Selbst die Nummer eins, Rebecca Strache, ist eigentlich "persönliche Assistentin". Das verraten wir aber ungern – es könnte ihren Sieg gefährden.

Der Titel "Beste Sekretärin Deutschlands" muss aber um jeden Preis in Hamburg bleiben. Alles hat seinen Platz in der Welt.