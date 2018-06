Die iranische Justiz kennt keine Gnade: Vergangene Woche wurde die 26-jährige Rejhaneh Dschabbari gehängt. Sie hatte vor sieben Jahren einen Mann erstochen, der sie wohl vergewaltigen wollte. Der Tote war ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter.

Das Verfahren gegen Rejhaneh Dschabbari wurde heftig kritisiert, im Inland wie im Ausland. Doch es half alles nichts. Einen fairen Prozess hat sie nicht bekommen.

Im Jahr 2013 gab es im Iran 600 Hinrichtungen. Im selben Jahr wurde ein Mann ins iranische Präsidentenamt gewählt, der sich sanftmütig und dialogbereit gibt: Hassan Ruhani.

Angeblich hat Ruhani bis zum Schluss versucht, Rejhaneh Dschabbaris Hinrichtung zu verhindern. Gute Gründe dazu gab es, auch politische. Denn Ruhani will den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft beilegen. In diesem Monat gehen die Nuklearverhandlungen zwischen dem Iran und den UN in die entscheidende Phase. Da spielt das Image Ruhanis eine wesentliche Rolle. Kann man ihm glauben? Meint er es ernst? Und wenn ja, kann er sich zu Hause überhaupt durchsetzen?

Dschabbaris Tod schickt eine Botschaft ins Ausland: Es ist ganz egal, was unser Präsident sagt, wir bleiben bei der harten Linie. Wir sind unnachgiebig. "Wir", das sind – grob gesagt – alle jene Kräfte innerhalb des Systems, die sich von einer Konfrontation mit dem Westen mehr erwarten als von einer Kooperation. Gemeinhin werden sie "konservative Kräfte" genannt, doch das ist nur ein Behelfsbegriff. Denn auch Ruhani ist ein Konservativer in dem Sinne, dass er die Islamische Republik Iran nicht von Grund auf ändern will. Er ist ein Mann des Systems, der dieses für die Zukunft fit machen möchte. Er glaubt, dass der Iran aus seiner Isolation herausfinden muss. Die Sanktionen, mit denen das Land wegen seiner nuklearen Ambitionen belegt ist, will er loswerden. Das ist sein Ziel.

Die Hinrichtung Rejhaneh Dschabbaris zeigt, dass diese Linie im Inneren des Systems äußerst umstritten ist. Ruhani hat mächtige Gegner. Sie wollten ihn vorführen. Das ist ihnen gelungen.

Gerade deshalb muss die internationale Gemeinschaft sämtliche Verhandlungsmöglichkeiten ausschöpfen. Ein Abkommen mit dem Iran in der Nuklearfrage wäre mit Blick auf die Kriegszone im Nahen Osten mehr als wünschenswert. Nur sollte man wissen, mit wem man sich einig werden will: mit einem harten, mitunter hässlichen Regime.